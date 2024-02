'Le verdi colline dell'Africa il 24 febbraio al Teatro delle Briciole

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi

scritto e diretto da Sabina Guzzanti

aiuto regia Gabriele Paolocà

sound design Gianluca MedaZ

light design Giovanni Garbo

macchinista di scena Raffaele Basile



È difficile parlare de Le verdi colline dell’africa senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti.



Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.



