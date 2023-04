Lectio Magistralis, testimonianze, dibattiti: apre una nuova settimana di eventi per il Liceo Marconi

Inaugurerà lunedì 17 aprile, alle 10.30, presso il cinema Astra, la nuova settimana di appuntamenti presentati nell’ambito del Centenario del Liceo Marconi di Parma. Protagonista di questo primo evento sarà il celebre filosofo, teologo e accademico Vito Mancuso, che terrà nell’occasione una lectio magistralis partendo dai temi affrontati nel suo saggio “A proposito del senso della vita”. Sempre lunedì, ma alle ore 11, nel cortile del Liceo Linguistico Marconi in via Benassi, si svolgerà un evento d’importante valore civico dal titolo "Testimonianze di legalità". In quell'occasione Massimo Vassallo, fratello del sindaco pescatore Angelo Vassallo, sarà ospite straordinario del reading “Colpi di parole”, concepito nell'ambito del progetto “Leggere in Oltretorrente”.

L’evento, curato della professoressa Tiziana Barbieri con la regia di Carlo Ferrari, vedrà coinvolti giovani scrittori marconiani - accompagnati da due talentuosi musicisti, studenti della scuola - che leggeranno i racconti composti nel corso del laboratorio di Scrittura Creativa guidato dalla stessa docente, dando voce alla vicenda esemplare di chi, lottando contro l’illegalità e difendendo i valori di una comunità civile, ha purtroppo pagato con la propria vita. Il calendario di appuntamenti proseguirà mercoledì 19 aprile, alle ore 17, presso la sala conferenze della Pubblica Assistenza in viale Gorizia a Parma, con una conversazione sul libro del prof. Gabriele Trivelloni “Per un pensiero non sostituito. Dialogo in tempo di guerra e di pace sulla soddisfazione e il suo vocabolario”. Il dibattito che vedrà ospiti l’autore in dialogo con le docenti Patrizia Bertolani, Teresa Paciariello e Cristina Chiusa, verterà sui temi filosofici toccati nel libro e in particolar modo sulla ricerca di orientamento del proprio pensiero non sostituito dalla disorientante psicologia di massa. Nella giornata di giovedì 20 aprile saranno due gli appuntamenti in programma: alle ore 14, sempre in Aula Magna, la professoressa Silvia Reggiani e Marcello Ceresini, ex studente del Marconi ora impegnato nel campo di ricerca dell’ “intelligenza artificiale”, guideranno un doppio incontro di fisica, spiegando l’interazione tra luce ed elettroni (“Perché gli oggetti sono colorati e opachi o riflettenti o trasparenti”) e l’impatto della A.I. nella nostra vita (“Intelligenza artificiale: il futuro è oggi”); a seguire, alle 16.30, presso l’Assistenza Pubblica, per il ciclo di conferenze organizzato da ADA (Associazione Donne Ambientaliste), Nicola Semeraro, Presidente del Consorzio “Rilegno”, condurrà l’incontro a tema ecologista “Le infinite vite del legno nel rispetto dell’ambiente”. Per l’ultimo appuntamento della settimana, venerdì 21 aprile, alle ore 10, in Aula Magna, saranno nuovamente chiamati i docenti Teresa Paciariello e Gabriele Trivelloni al centro di un dialogo filosofico che partirà da un quesito fondamentale: “Che cos’è la realtà”. Ricordiamo che gli eventi sono aperti a tutta la cittadinanza e a ingresso gratuito.