"Se non posso ballare non è la mia rivoluzione": Lella Costa al Teatro Magnani di Fidenza

Sarà la poliedrica Lella Costa a salire sul palcoscenico del Magnani venerdì 11 marzo con uno spettacolo tutto al femminile interpretato da una delle più apprezzate attrici del panorama teatrale nazionale in “Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione”. Si tratta di un’opera ispirata a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini, in uno spettacolo diretto da Serena Sinigaglia, in un connubio tutto al femminile.

In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non addirittura impensabili. Donne valorose che seppure hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità, per uno strano sortilegio raramente vengono ricordate, con difficoltà appaiono nei libri di storia e tanto meno sono riconosciute come maestre e pioniere. Lella Costa fa entrare in scena queste donne valorose, nella sua voce e suoi nei gesti, come un gran cerimoniere le invita a entrare e balla con loro, una al minuto, tante eppure non ancora tutte.

Mary Anderson ha inventato il tergicristallo. Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale. Maria Telkes i pannelli solari. Ci sono Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, primo ministro della Repubblica italiana; Martha Graham che fece scendere dalle punte e Pina Bausch che descrisse la vita danzando. E poi c’è Maria Callas con la sua voce immortale come immortale è il canto poetico di Emily Dickinson. C'è Angela Davis che lottò per i diritti civili degli afroamericani e c'è la fotoreporter laria Alpi. Le sorelle Bell: Vanessa e naturalmente Virginia, la Woolf!

Entrano una dopo l'altra, chiamate a gran voce con una citazione, un accento, una smorfia, un lazzo, una canzone, una strofa, un ricordo, una poesia, un gemito, una risata. O solo col nome, che a volte non serve aggiungere altro.

Entrano nel gran salone da ballo ciarlando e muovendo le vesti. Si aggirano come fossero, finalmente, felici tutte, per dirla con Elsa Morante che è lì con loro.

E ballano. Ballano Ingrid Bètancourt, Hannah Arendt, Annie Besant, Grazia Deledda, Iolanda D’Aragona, Anna Frank, Eloisa, Artemisia Gentileschi e molte, molte altre, fino a farci girare la testa ed essere più di ... cento!

Perché, come disse magistralmente e per sempre una di loro, Emma Goldman, se non posso ballare questa non è la mia rivoluzione.

Un invito ai ragazzi

Lo spettacolo è accompagnato da un “invito ai ragazzi”: The Circle Italia Onlus, affianca il tour teatrale con il progetto #ioballoperlei rivolto alle ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni, cui chiede di esprimere la loro donna valorosa, chiunque essa sia, raccontando il perché. Per partecipare basta seguire le pagine dedicate su Instagram e Facebook e con l’hashtag #ioballoperlei pubblicare una foto, un pensiero per descrivere chi è e perché la donna cui ci si ispira, quella per la quale…si balla. Nel caso specifico di Fidenza sono state coinvolti i ragazzi delle scuole superiori della città.

Crediti

Ispirato a IL CATALOGO DELLE DONNE VALOROSE di Serena Dandini

Con Lella Costa

Progetto drammaturgico di Serena Sinigaglia

Scrittura scenica di Lella Costa e Gabriele Scotti

Scene di Maria Spazzi

Regia di Serena Sinigaglia

Ambientazione sonora di Sandra Zoccolan

Disegno luci di Roberta Faiolo

Costumi di Antonio Marras

Un progetto a cura di MISMAONDA prodotto da CENTRO TEATRALE BRESCIANO e TEATRO CARCANO

Partner THE CIRCLE ITALIA

