Testi di Italo Calvino

Musiche di Luciano Berio



Massimiliano Sbarsi, voce recitante



Solisti dell’Ensemble Prometeo:

Michele Marelli, clarinetto

Fabio Bagnoli, oboe



È entrato ormai nel vivo il progetto «Calvino/Berio: tra musica e letteratura» promosso e organizzato da Fondazione Prometeo a Parma in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino e del ventennale della scomparsa del compositore Luciano Berio: il terzo appuntamento è fissato per lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20:30 nello Spazio Shakespeare di Teatro Due a Parma, quando la musica delle «Sequenze» di Berio si incrocerà con la scrittura del Calvino maturo, quello della conoscenza fatta di connessioni infinite, di passaggi dall’astratto al concreto, di continue incertezze. I due avevano approcci opposti alla musica: Calvino era ancorato alla narratività, Berio ne era indifferente. Eppure crearono insieme due lavori teatrali, «La vera storia» e «Un re in ascolto», trovando un punto in comune nella propensione alla moltitudine, uno dei concetti letterari cari a Calvino e tema di una delle sue «Lezioni americane», una moltitudine sempre in movimento mutevole e leggero.

È su questo che si basa la lettura-concerto «Parole leggere, suoni visibili: la narrativa di Italo Calvino», affiancando stralci da «Le città invisibili», «Il castello dei destini incrociati», «Se una notte d’inverno un viaggiatore» scelti da Fabio Vittorini e letti da Massimiliano Sbarsi – da quindici anni attore dell’Ensemble Stabile della Fondazione Teatro Due – a tre pezzi di Berio eseguiti da due fra i migliori solisti italiani nell’ambito del suono contemporaneo, il clarinettista Michele Marelli e l’oboista Fabio Bagnoli. Spiccano fra questi la «Sequenza IXa» per clarinetto (1980), una metamorfosi continua di altezze, segmenti, figure musicali, e la «Sequenza VII» per oboe (1969), un’enciclopedia di sonorità intorno a una sola nota. Il programma prosegue con «Lied» per clarinetto (1983), uscito da una costola della «Sequenza IXa», di cui condivide molte problematiche e modalità esecutive, e si chiude con «Solo» (1971) per oboe di Maderna, un divagare melodico che imita suoni della natura.



Il progetto «Calvino/Berio: tra musica e letteratura» è realizzato con il contributo di Ministero della Cultura, Comune di Parma e Fondazione Monteparma, il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Università IULM e Centro Studi Luciano Berio e in collaborazione con Casa della Musica di Parma, Fondazione Teatro Regio di Parma, Fondazione Teatro Due, Conservatorio «A. Boito» di Parma e Conservatorio «G. Verdi» di Ravenna.



https://www.youtube.com/user/FondazionePrometeo