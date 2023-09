“Libri con le ruote” a Sorbolo Mezzani: appuntamenti nei parchi pubblici

È iniziata una nuova avventura per il progetto “Libri con le ruote” che è giunto pedalando nel Comune di Sorbolo Mezzani (PR) per portare il primo di cinque appuntamenti nei parchi cittadini. Nei giorni scorsi APS Parmakids ha infatti consegnato al Centro Civico di Sorbolo la biblio-bicicletta protagonista degli eventi gratuiti in calendario, dedicati ai bambini fino ai 10 anni d'età. Dal 2016 ad oggi sono sette i Comuni della provincia che si sono dotati di biblioteche itineranti, a impatto zero, realizzate con il contributo di Fondazione Cariparma, grazie alla partecipazione al bando “Leggere Crea Indipendenza”. «I libri escono dalla biblioteca per poi ricondurre alla biblioteca, avvicinando e promuovendo la lettura fin dall'infanzia. La prossimità che si realizza andando incontro ai giovani lettori nei luoghi solitamente dedicati al tempo libero diventa occasione preziosa per far scoprire o alimentare la passione per la lettura» ha osservato Cristina Valenti, Assessore alla cultura e alle politiche giovanili, che ha partecipato alla consegna e che ha portato anche il saluto del sindaco Nicola Cesari, particolarmente attento al tema della mobilità green, sia in ambito turistico che finalizzata alla connessione dell’intero territorio comunale attraverso percorsi ciclabili.



I prossimi appuntamenti saranno: giovedì 28 settembre alle ore 16.30 al Parco Aldo Moro di Sorbolo con il mitico La Sajetta; giovedì 5 ottobre alle ore 17.00 al Parco Lucchesi di Bogolese; giovedì 12 ottobre alle ore 16.30 nell'area verde dell'Oratorio di Mezzano Inferiore e giovedì 19 ottobre alle ore 16.30 nel Parco parrocchiale di Coenzo.



Ad ogni appuntamento i piccoli curiosi possono ascoltare le storie lette ad alta voce, sfogliare, leggere e prendere in prestito i libri delle biblioteche comunali. L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno e alla co-organizzazione del Comune e delle Biblioteche comunali “Momo” di Sorbolo e “Fulvio Provasi” di Mezzano Inferiore. Le letture sono a cura delle associazioni del territorio che collaborano stabilmente con le biblioteche comunali di Sorbolo Mezzani: Liberi Pensieri - Gruppo di lettura ARCI La Capanna Verde, Associazione Gruppo Bianka, Book Club - Gruppo di Lettura di Sorbolo e Circolo Culturale Amici del Libro APS.



Gallery

All'inaugurazione del velocipede attrezzato ha presenziato anche Monica Zatti, Marketing Manager del Gruppo Zatti, che ha scelto di sostenere per l'anno 2024 le biblioteche viaggianti di Parma e Sorbolo Mezzani, che potranno così continuare a raccontare storie per la gioia di grandi e piccini.