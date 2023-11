Little Big in concerto al Circolo Fuori Orario a seguire Millennial Party del TempoRock

Conosciuti per i loro iconici video musicali super virali, i front people di Little Big Ilya «Ilich» Prusikin e Sonya Tayurskaya sono entusiasti di portare i loro fantastici spettacoli dal vivo in Italia. La band nata a San Pietroburgo ha una vasta base di fan in tutto il mondo ed è nota per le sue collaborazioni con artisti internazionali come Oliver Tree, Tommy Cash, Finch Asozial, Dillon Francis, Clean Bandit e Sacha Baron Cohen. I loro video musicali contano oltre 3 miliardi di visualizzazioni e «Skibidi» è diventato il loro video più popolare con oltre 667 milioni di visualizzazioni. Anche il loro singolo «UNO» è un record: è diventato il video più visto nella storia dell'Eurovision Song Contest con ben 266 milioni di visualizzazioni.

NON SERVE LA TESSERA ARCI

A seguire, dalle ore 23, il format “Millennial Party” di Temporock: dj setanni 90 e 2000 suddiviso nelle 2 piste del Fuori Orario . Il party si svolgerà dopo il grande concerto dei LITTLE BIG. L’ After show sdj set prevede 2 piste, 8 djs, 4 bar, luci e visual show con effetti pirotecnici:

Le due sale :

- Arena Centrale: rock, pop-punk, indie, pop & electro

- Super Trash (pista open-air): trash, commerciale & cartoon

