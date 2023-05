Ecco il Live Street Food Festival a Fontanellato: tre giorni di musica, buon cibo e tanto divertimento

Fontanellato ci mancavi già!

Dopo il grande successo di Fontawine Tipico Eventi torna alla Rocca di Fontanellato con Live Street Food Festival, un evento dedicato alla cucina nazionale e internazionale su ruote, abbinata all’intrattenimento per eccellenza: la musica!

Un viaggio gastronomico e musicale di tre giornate per tutti gli amanti del buon cibo e dello stare insieme.

L’evento si svolgerà intorno alla Rocca di Fontanellato, tra Piazza Garibaldi, Piazza Matteotti, Via Pigorini e Via Costa, nelle giornate del 12, 13 e 14 maggio.

Gli orari in cui vi aspettiamo saranno dalle 18.00 a mezzanotte nella giornata di venerdì, dalle 11.00 a mezzanotte nella giornata di sabato e dalle 11 alle 22.30 nella giornata di domenica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nei giorni e negli orari indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre e una comoda area tavoli.

Nelle serate di venerdì e sabato non perdete i due grandi appuntamenti di musica live! Venerdì potrete cantare e ballare insieme a Jovanotte, la tribute band ufficiale del grande Jovanotti. Sabato, invece, vi aspetta un grande revival di music hall disco 70/80 con gli inimitabili Jumbo Story!

L’ingresso all’evento e alle serate è sempre gratuito, passate a trovarci!

Per rimanere sempre aggiornati potete anche seguire l’evento su Facebook “FONTANELLATO - LIVE STREET FOOD FESTIVAL”

Vi aspettiamo!

DATE EVENTO:

12-13-14 maggio 2023

LOCATION E INDIRIZZO:

Fontanellato, Rocca di Fontanellato

ORARI:

Venerdì 12 maggio: 18.00-24.00

Sabato 13 maggio: 11.00-24.00

Domenica 14 maggio: 11.00- 22.30

INGRESSO:

SEMPRE GRATUITO