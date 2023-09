Lo Stato Sociale, con il loro “Stupido Sexy Futour”, a grande richiesta saranno a Monticelli Terme sabato 9 settembre 2023 alle ore 21:30. Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, si terrà sul palcoscenico allestito appositamente presso l’Area Zinelli e caratterizzerà la prima edizione di “Monte Food Festival”. La manifestazione è organizzata dal Comune di Montechiarugolo e questo evento si avvale della collaborazione di CAOS Organizzazione Spettacoli. “Stupido Sexy Futuro”, è il nuovo disco de Lo Stato Sociale uscito a fine primavera a distanza di 6 anni dal loro ultimo album di inediti. Durante questi sei anni i progetti del collettivo bolognese (composto da Lodo Guenzi, Alberto "Albi" Cazzola, Alberto "Bebo" Guidetti, Francesco "Checco" Draicchio, Enrico "Carota" Roberto) sono stati vari: due partecipazioni a Sanremo, un tormentone “Una vita in vacanza”, una raccolta, una serie di EP da solisti, il concerto del primo Maggio in Piazza San Giovanni per ben tre volte, spettacoli in palazzetti gremiti e ospitate televisive e molto altro tra cui un tour a marzo e ad aprile con 11 date sold out nei club di tutta Italia, concerti unici e speciali che hanno riportato Lo Stato Sociale alla loro dimensione preferita e originale, tra il caldo abbraccio della folla e che hanno permesso ai fan di ascoltare un assaggio dei brani dell’album. Con "Stupido Sexy Futuro" tornano a quelle origini che avevano caratterizzato i loro primi dischi, indipendenti e fedeli alla linea: "Da qui inizia il secondo tempo della nostra vita artistica". E' un disco che "guarda al futuro" e racchiude politico e sentimentale, intimo e sociale. Lo Stato Sociale a Monticelli Terme in un concerto gratuito per presentare dal vivo le canzoni del nuovo disco insieme ai pezzi di sempre.