Logisticamente on Food 2023: il settore alimentare tra soluzioni e casi di eccellenza

La logistica nel settore alimentare è forse l’operazione più complessa da gestire rispetto ad altri settore merceologici. Le caratteristiche dei prodotti, la pressione sui costi e la grande attenzione al servizio dei canali di mercato, sono solo alcune delle caratteristiche che compongono la complessità dei processi e che richiedono di individuare metodologie e tecnologie adeguate in grado di garantire la massima qualità del prodotto.

Ma da dove si comincia? Tutte gli approfondimenti legati a tali tematiche verranno affrontati durante il convegno gratuito “Logisticamente On Food 2023” ideato e organizzato da Logisticamente.it all’interno nel prestigioso contesto del Cibus Tec alle Fiere di Parma.

L’evento in presenza si terrà nella mattinata del 25 ottobre 2023 a partire dalle ore 9.30 con la registrazione dei partecipanti per poi entrare nel vivo del convegno dalle ore 10.00 con l’inizio delle esposizioni dei protagonisti della giornata.

L’apertura dei lavori sarà affidata al moderatore Luca Pacchiarini, Partner, e a Paolo Azzali, Founder, di AB Coplan, una delle più significative società italiane di consulenza per la Supply Chain.

La parola passerà in seguito a Lovepreet Singh, Amministratore Unico The Best Il Mondo e Giovanni Puelli, Logistic Manager The Best Il Mondo, che attraverso il racconto di case history di due famose aziende di produzione di prodotti a base di pomodoro, spiegheranno l'importanza di come trasformare l’outsourcing logistico in un vero vantaggio competitivo.

Claudio Gambetti, COO, Operations & Supply Chain Division di ONIT, holding che offre servizi e sviluppo software IT per il management e l'organizzazione aziendale, presenterà le tecnologie emergenti nel campo della logistica come il sistema RTLS-based WMS.

La protagonista del terzo intervento sarà di Maria Pilar Vettori, Professore Associato dipartimento ABC Politecnico di Milano, che porterà la propria conoscenza e le sue idee nell’ambito della programmazione, costruzione e gestione dell’architettura sostenibile.

Successivamente sarà il turno di Francesco Pavolucci, General Manager di Energo Logistics, che introdurrà "Bluelinks Software". Con questo intervento, i partecipanti avranno l’occasione di approfondire su come la digitalizzazione e l'ottimizzazione dei processi possano portare ad una gestione più efficiente e tempestiva della logistica.

L’evento proseguirà con Fabio Ferrari, Global Supply Chain Manager di Enartis, uno dei principali attori nel mercato dei prodotti enologici e nell’assistenza tecnica.

L’agenda si concluderà con l’ultimo intervento di Luca Pacchiarini e Paolo Azzali che con il resto dei relatori avranno l’occasione di offrire ulteriormente ai partecipanti informazioni e delucidazioni in merito a queste importanti tematiche.

Qui per iscriversi e partecipare al convegno gratuito in presenza “Logisticamente On Food 2023”.