Avrà luogo il 3 e 4 maggio 2024 (con un’anteprima il 2 e un post Festival il 5) a Fidenza, presso la Corte e il Palazzo Ex Orsoline Spazio Of, la terza edizione di LSD FESTIVAL Libri Suoni Destinazioni, intitolata Sogno e son desto, un progetto a cura di Simona Cini, Fabrizio Cesario, Manuela Copercini, Federica Parizzi e Annalisa Zilioli, in collaborazione con Ass. L.O.C. Libera Officina Culturale, realizzato con il contributo del Comune di Fidenza, Fondazione Cariparma, Fondazione Theras Ente Filantropico. Un programma immersivo di due giorni dedicato al tema del sogno con interessanti autrici e autori, artiste e artisti, giornaliste e giornalisti del panorama nazionale. Fra presentazioni di libri, conversazioni, concerti, mostre e laboratori, il mistero del sogno, nel sonno e nella veglia, sarà scandagliato in tutti i suoi aspetti. «I sogni sono appena un passo più in là - scrivono i curatori del Festival - Abitano uno spazio altro, fatto di dimensioni infinite eppure nutrito da realtà tangibili. Una lingua sconosciuta che mette in comunicazione dentro e fuori, desiderio e timore, raccoglimento e promessa. Sorreggono utopie, scandiscono speranze, indagano il senso del possibile. Con la loro follia, con il coraggio, con la speranza e la tenacia della sfida. I sogni a volte non si possono raccontare, a volte non li sappiamo dire, nemmeno sottovoce. Vivono le ore più buie e i profili più remoti del nostro pensiero, sono gli alfabeti inediti delle nostre parole, le rivoluzioni più intime e le emozioni collettive del riconoscersi, tra mille e mille ancora. E se si potesse colmare la distanza che li separa dalla realtà anche solo sfiorando la materia di cui sono fatti? Forse, invece, è proprio questa alterità che rende possibile conoscere tutto più a fondo. Smettere di indovinare». Ad ospitare gli appuntamenti, che si susseguiranno dal mattino fino a notte fonda, è uno dei luoghi più suggestivi della città di Fidenza, la Corte delle feste del Palazzo delle Ex Orsoline, edificio dalle belle forme barocche costruito nei primi anni del 1700 e divenuto nel 2006 Palazzo della Cultura e della Arti di Fidenza.

LIBRI

I sogni non sono solo azioni dell’immaginazione nel sonno, ma sono anche la formulazione di desideri profondi nella realtà: il sogno dell’uguaglianza, della pace, della giustizia, della verità e della legalità pulsano nel nostro presente. Questi nobili “sogni” vengono indagati da intellettuali e artisti, che con le loro opere stanno contribuendo alla creazione di una coscienza comune e alimentando l’immaginazione di una umanità migliore. Nico Piro, giornalista, inviato del Tg3, scrittore, direttore e ideatore di Mojo Italia, il primo festival del Mobile Journalism in Italia, impegnato da anni a seguire aree di crisi e zone di guerra, nell’incontro L’informazione oltre la retorica della notizia interverrà su come una corretta narrazione dei fatti può divenire strumento di educazione e verità per raccontare la complessità che ci circonda, in occasione della prima presentazione ufficiale del suo ultimo libro “Se vuoi la pace, conosci la guerra”, un libro per ragazze e ragazzi, edito HarperCollins (3 maggio ore 18). I concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza sono il fulcro della divulgazione attenta compiuta, nei suoi numerosi libri, da Gherardo Colombo, ex magistrato, scrittore, oggi presidente della casa editrice Garzanti, ospite dell’incontro lezione La cultura della legalità costituzionale come promessa (3 maggio ore 21). “Anticostituzione”, pubblicato da Garzanti, è una riflessione pungente e provocatoria nella quale l’autore riscrive, con un pizzico di ironia, alcuni dei principali articoli del nostro statuto. Il sogno indicibile che il mondo finisca con noi, emerge spudorato nello spiazzante e commovente romanzo d’esordio, “Il nostro grande niente” pubblicato da Einaudi, del drammaturgo, regista e sceneggiatore per il teatro e il cinema, Emanuele Aldrovandi (4 maggio ore 15). Giada Biaggi, stand-up comedian, classe 1991, sceneggiatrice, scrittrice e autrice di podcast, è invitata a ragionare su come Essere sognatori ed artisti durante l’era delle grandi recessioni, del crollo dell’occidente e l'incombente crisi climatica; lo farà con lo stile perfettamente anglosassone che la contraddistingue, capace di fondere l’alto e il basso, attraverso la presentazione del suo ultimo romanzo “Comunismo a Times Square”, pubblicato da Feltrinelli (4 maggio ore 17). Per una vita autentica che sappia sperimentare la gioia di vivere è il titolo della conversazione con Vito Mancuso, teologo e scrittore, che nel suo nuovo libro “Non ti manchi mai la gioia” (Garzanti), propone una filosofia della liberazione per riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le nostre vite e aprirci a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere (4 maggio ore 18).

SUONI

Il programma musicale si apre, a colazione, con un concerto poetico per voce e live electronics: Reverie. Se di suoni o poetiche visioni... con Adriano Engelbrecht, alla voce, e Patrizia Mattioli, al live electronics (4 maggio ore 8.30). Il tessuto di questo viaggio onirico, suggestivo e delicato, sarà una selezione di componimenti dedicati al sogno, “donati” da alcune fra le maggiori poetesse italiane contemporanee. Evento clou il concerto dei milanesi Tropea (4 maggio ore 21), band di riferimento della scena underground che attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e, ovviamente, i sogni. A metà fra il dj set e il live, è la serata di Psicadelica (4 maggio ore 23), il duo italiano nato per trasportare i sogni sul dancefloor; sempre per ballare, i dj set Inside the groove #1 con Giampaolo Dall’Asta e Fatma (3 e 4 maggio ore 19.30 e 23).

DESTINAZIONI

Di che cosa sono fatti i sogni? Qual è la loro materia? Il mondo occidentale nasce grazie al dubbio scettico che si interroga se la realtà sia sogno o viceversa. Ne parlerà nell’incontro-lezione La mente allargata Riccardo Manzotti, filosofo, ingegnere, scrittore, Phd in Robotica, ordinario di filosofia teoretica presso l’Università IULM, che si è occupato di intelligenza artificiale, psicologia dell’arte, allucinazioni e, soprattutto, di coscienza (4 maggio ore 16). Fantastiche realtà è il titolo della conversazione con i disegnatori e fumettisti Alessandro Baronciani e Francesca Ghermandi intervistati da Michele Ginevra del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona (4 maggio ore 11). Due grandi narratori a fumetti si aprono per sviscerare trucchi e curiosità su come trasferire mondi da sogno, sul foglio bianco.

LABORATORI

Sarà possibile andare Ai confini del sogno in una sessione di Yoga Nidra, il sogno cosciente a cura di Giorgia Liviotti, una tecnica usata per arrivare ad uno stato meditativo e di rilassamento profondo, in cui il piano cosciente e quello incosciente si incontrano e si nutrono vicendevolmente (4 maggio, ore 10.45- 11.45). In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Fidenza, è DISOgnando, il laboratorio di disegno creativo per le scuole superiori con Christian Galli, fumettista e illustratore, autore di numerosi graphic novel; nel 2024 uscirà il primo volume della sua nuova opera “Didi”. Con matite, pastelli e pennarelli, darà vita a mondi immaginifici usando come spunto le parole che richiamano alla mente bizzarre fusioni tra animali, oggetti ed emozioni (4 maggio ore 9.30). Per bambini dai 3 ai 6 anni, è il laboratorio L’Acchiappasogni di Rebecca Cassi, insegnante da anni impegnata nei “Little Book Club”, il club del libro dei piccoli. Nel laboratorio si leggerà una storia per costruire insieme un magico e coloratissimo acchiappasogni (4 maggio ore 10.30-11-30 e 14.30-15.30).

MOSTRE

In entrambi i giorni, e sino al 12 maggio, presso gli Spazi espositivi di via Costa (con inaugurazione il 4 maggio ore 10.45) sarà possibile visitare la mostra collettiva Sogniloqui con opere di Michela Aimi, Stefano Cavazzini, Francesca Dosi, Monica Lasagni e Matteo Nocchi. Nello spazio dell’Auditorium Ex Orsoline Spazio Of l’illustratore P 54 Francesco Barberini espone Ricordo Onirico, mostra di quadri che stimolano sogni e memorie sepolte che cercano una strada per venire a galla; la personale Il nulla felice del fotografo Roberto Macagnino, dal 2014 collaboratore ufficiale di GETTYIMAGES che ha partecipato a diverse mostre collettive e personali in molte sedi internazionali e in Italia, propone scatti in cui viaggi, ritratti di umanità e squarci di vita da strada, diventano sogni sospesi; la fumettista e illustratrice Francesca Ghermandi espone I Misteri dell'Oceano Intergalattico, tavole dall’ultimo libro a fumetti (Eris, 2023), premiato nel 2023 al Treviso Comic Book Festival, al festival Lucca Comics & Games e nel 2024 al Festival di satira Bertoldo.

ANTEPRIMA

Negli ultimi dieci anni il sogno della dell’uguaglianza delle donne, professato dal femminismo, è tornato a essere un fenomeno di massa, colorando di rosa i simboli dell'emancipazione femminile. Nel libro Il femminismo non è un brand (Einaudi), la giornalista e scrittrice Jennifer Guerra (2 maggio ore 21), racconta come spesso, però, sotto questo colore si nascondano operazioni opache. Un femminismo addomesticato, affine agli interessi di politici e aziende, è davvero femminismo?

POST FESTIVAL CON IL CINEMA

Appuntamento post Festival, domenica 5 maggio, alle ore 17, presso il MyCinema, dove sarà proiettato il film Zamora e a seguire conversazione con il regista Neri Marcorè, un evento realizzato in collaborazione con Fidenza Cultura aps, MyCinema (Biglietto 8,00 Euro intero, 6,00 Euro ridotto; consigliata la prenotazione. apertura cinema ore 16.30). Seguirà un aperitivo, evento conclusivo del festival, presso la Cantina del Bugiardo con selezione musicale di Daksha. In occasione delle date del festival l’orario della Biblioteca Comunale e del Museo del Risorgimento Luigi Musini sarà dalle 9.00 alle 17.00. Alle ore 15.30 avrà luogo la visita guidata alla Biblioteca Comunale, al Fondo Storico Librario, alla Quadreria Emanuelli, al Fondo d'Arte Bottarelli e al Museo del Risorgimento Luigi Musini. Il Festival si realizza con la collaborazione di alcuni preziosi partner privati: Tecninox group, Elettrimont srl, Ottica Angela, Asfalti Basuino, Emc2 Onlus, EmiliAmbiente Spa, Marusi s.r.l., Lineasicurezza, CB Meccanica, Conti, Iskra, Gas Sales Energia, Gommaplast, Scaramuzza Fabrizio, Europool, Oltre… Onoranze Funebri, Hotel Due Spade, My Cinema, Fidenz@ Cultura Aps, TheCube Hotel.