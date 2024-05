Luca Bertoletti legge "Lunero"

Un racconto surreale e poetico, che nasce dalla terra arata, capace di raccontare e suggestionare il lettore con una forza rara. Lunero è un lungo poema, è un racconto ed è poesia. Luca Bertoletti arriva a maturare le sue forze espressive con un lavoro sulla memoria personale, recuperando un passato non morto ma ancora febbrile, inquieto, vitale, trovando il giusto equilibrio tra poesia e racconto, tra verso e narrazione. Questa alchimia molto territoriale, che rimanda al lungo poema in versi di Zavattini dedicato ad Antonio Ligabue oppure al racconto in versi di Tonino Guerra de "Il Viaggio. Bertoletti non si lascia sfuggire questa occasione e diventa pifferaio magico ma nello stesso tempo anche topo incantato. I suoi personaggi, da Ponga a Melis a Papì, suo alterego, allo stesso enigmatico e carismatico Lunero, sono figure da romanzo. Il poema è una lunga variazione, con un ritmo che brucia, che fa vorticare il lettore in un mondo che non dimenticherà. Bertoletti incanala la sua esperienza e il suo slancio vitale in questo poema musicale, che ci porta a parlare di genere misto, fatto di tango, di mazurka e di fado mescolati insieme: malinconico e vitale come battagliero.



Note Biografiche

Luca Bertoletti è nato a Parma nel 1960. Si laurea in Psicologia a Padova nel 1984. Si specializza in psicoterapia analitica alla scuola di Alfred Adler di Milano nel 1987.

Ha pubblicato cinque libri di poesie: Dentro e fuori le cose (insieme alla soella Annalisa Bertoletti, Parma, 1987); Esercizi di ottobre (Parma, 1989), Minimi suoni nell'aria (Campanotto, 1999). Presenta Lagazzi e Marchetti la scrittrice Fernanda Pivano nel libro “Autori Americani” (Mondadori Editore). Alcune sue poesie sono apparse sulla rivista “Poesia” (Crocetti) e sul mensile “Millelibri” (Giorgio Mondadori); altre pubblicate in Coglierò per te l'ultima rosa del giardino. Poesia d'amore a Parma (MUP Editore, 2005).

E' menzionato nell'Enciclopedia di Parma curata da Franco Maria Ricci sotto la voce “Poesia Oggi”, ed è segnalato nell'antologia Officina parmigiana. La cultura letteraria di Parma nel '900 a cura di Paolo Lagazzi (Guanda). Nel numero 7/8 della rivista “Palazzo Sanvitale” compare il racconto Non piangere Argentina, poi sceneggiatura per cortometraggio omonimo del regista Luca Mazzieri. Nella collana “Biblioteca parmigiana del Novecento” (MUP Editore 2006).

Nel 2006 ha partecipato al Festival Parma Poesia, al Festival del Racconto (Premio Arturo Loria) Carpi '06 e nel 2007 ha unito parole e musica in un solo CD dal titolo “La favola di Lunero”.

Recentemente è intervenuto alla rassegna poetica So Fringe '08 a Soragna. Nel 2010 partecipa al Festival Poesia di Parma con l'ultima pubblicazione “Lo psicologoi scalzo”, poema in versi (ed. Campanotto).

Nel 2012 esce “Saggio matto” poemetto dicotomico (Campanotto Editore). Lo stesso anno la casa editrice MUP pubblica un tomo sulla storia di Parma “le Lettere” curata dal Professor Briganti e Ronchini dove viene analizzata l'opera poetica di Luca Bertoletti.

Nel 2013 Campanotto Editore pubblica un cofanetto dove viene raccolta l'opera completa in verso libero (“Lunero”, “Lo psicologo scalzo”, “Saggio matto”).

Il 2014 vede la pubblicazione di un ultimo lavoro dal titolo “Il bosco delle fate” dedicato alla madre.



Nel 2022 Ticinum Editore ristampa “Lunero” a cura di Guido Conti.