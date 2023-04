Luca Piola, la mostra 'Passengers' al Palazzo del Governatore

Nelle sale del Palazzo del Governatore inaugura la mostra Passengers dell’artista Luca Piola (Genova, 1964), un percorso immersivo in cui visitatore, spazio e opera diventano interconnessi da un’intima relazione.

Curata da Rischa Paterlini, l’esposizione riflette il desiderio del fotografo di indagare il rapporto tra l’uomo e alcuni spazi particolari, che definisce Spazi-Soglia in quanto immergono chi vi entra in una realtà differente, fisica e mentale. In questo progetto, l’artista esamina lo spazio-museo al fine di fotografare le emozioni provate nell’istante in cui ci si ritrova dinanzi ad un capolavoro e, nel contemplarlo, si viene trasportati in un profondo viaggio interiore. Sensazioni talmente intense da attutire il forte frastuono museale di fondo.

“Quando si attraversano le porte di un museo si entra in un’altra dimensione di quella realtà che è la propria vita. Ogni cosa fuori diventa lontana, quasi scompare – afferma Luca Piola – Mi interessa cosa le persone sentono e percepiscono in questo spazio. Entrano in un museo ed è come se salissero su di un treno, diventano passeggeri, Passengers, di un viaggio verso altri luoghi della mente. Li racconto in questo liquido fluire. Raccolgo tracce di viaggi mentali in mezzo a brandelli di memorie". Da questa ricerca è nato anche un libro di artista, in edizione di 100 copie, presentato al Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce a Genova da Ilaria Bonacossa e Adriana Polveroni, a Off Print London alla Tate Modern e alla NY Art Book Fair al MoMA PS1s

Date: 1 Aprile - 21 Maggio

Location: Palazzo del Governatore

Ingresso: gratuito

Orari: Mercoledì, giovedì, venerdì Sabato, domenica e festivi: 10.00 – 19.00

a cura di Rischa Paterlini