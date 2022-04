Luca Sommi in viaggio con Dante al Teatro al Parco

Sabato 23 aprile alle 21 va in scena al Teatro al Parco di Parma «Il cammin di nostra vita. Viaggio nella Divina Commedia», di e con Luca Sommi, evento speciale della stagione 2021/2022 del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. La Divina Commedia è sogno, racconto, avventura, mistero e altre mille cose. Ma la definizione che sembra mettere tutti d’accordo è questa: il più articolato enigma della storia della letteratura. «Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo fraintesa - spiega Sommi - dopo settecento anni questo capolavoro non smette di incuriosire e appassionare lettori di tutto il mondo. Dante ci fa emozionare per la tragica storia d’amore di Paolo e Francesca e ci spaventa con la mostruosità di Lucifero; ci conduce attraverso le atmosfere cupe e grottesche dell’Inferno, la salita al Purgatorio, fino alla luce e allo splendore del Paradiso; stordisce il lettore moderno con sottigliezze teologiche ma sa infiammarne l’animo con le sue invettive contro l’Italia; ci spiazza con l’enigma drammatico del conte Ugolino e ci eleva con la presenza di Beatrice e Virgilio». Con questo monologo Luca Sommi ci accompagna lungo tutta la Divina Commedia per spiegare, con chiarezza, cosa accade nel viaggio oltremondano di Dante Alighieri attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. Un tributo amorevole e riverente alla più grande opera «mai scritta da un cristiano». Tratto dal libro Il cammin di nostra vita (Baldini+Castoldi), lo spettacolo è prodotto da SEIF – Società Editoriale Il Fatto. Luca Sommi è giornalista e critico, si occupa di letteratura, arte e politica. Insegna Linguaggi del giornalismo all’Università degli Studi di Parma e tiene un corso sul racconto d’arte e letterario alla Scuola Holden di Torino. Ha scritto saggi e ha curato diverse mostre, tra queste la grande esposizione dedicata a Correggio nel 2008. Ha ideato e dirige la rivista culturale online ifioridelmale.it. Come autore televisivo ha curato programmi per LA7 e Rai, tra questi Servizio Pubblico di Michele Santoro. Oggi è autore di diversi programmi per la piattaforma Loft e per Nove, canale nel quale conduce, assieme ad Andrea Scanzi, e con la partecipazione di Marco Travaglio, il talk-show Accordi & Disaccordi. Scrive di cultura e politica su «il Fatto Quotidiano».

Informazioni: Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti, tel 0521 992044, www.solaresdellearti.it, briciole@solaresdellearti.it