'Blackground': fino al 18 marzo le opere di Luca Soncini in mostra al The Clebbino

Fino al 18 marzo le opere dell'illustratore parmigiano Luca Soncini sono in mostra al The Clebbino, in borgo Cocconi 3 d, nel cuore dell'Oltretorrente a Parma. L'esposizione, denonimata 'Blackground' è stata inaugurata il 3 marzo. E' aperta fino al 18 marzo, a partire dalle ore 19.

"Luca Soncini - scrivono i curatori della mostra - è un grafico illustratore affermato a livello internazionale e porterà nel nostro spazio, di cui sappiamo essersi invaghito, anche una parte della sua produzione meno conosciuta. Sconosciuta, per ora, anche a noi che lo abbiamo incontrato personalmente da poco e siamo stati rapiti dalla graffiante delicatezza delle sue immagini - alcune già attualmente esposte da noi. La sua penna digitale disinvolta si muove dalla satira politica alla critica sociale, fino alle citazioni artistiche e musicali, dal gioco della fantasia alla quotidianità. Siamo onorati e impazienti di scoprire ed esporre un artista che attraverso l'accattivante dolcezza delle sue immagini sa cogliere ed esibire la contemporaneità, a volte con una brutale sintesi, disarmante ed efficacissima, altre con una profondità inattesa e drammatica, avvolta in giochi armoniosi di forme, segni e colori"

The Clebbino è un nuovo spazio espositivo nel cuore del quartiere Oltretorrente, in borgo Cocconi, 3/d. Il nome è un riferimento esplicito al genio fumettistico di Andrea Pazienza, Paz, il celebre artista che fece di Bologna la sua patria creativa, scomparso a soli 32 anni. Al clubbino si trovavano i protagonisti dei fumetti di Paz. Al The Clebbino a Parma si sussegguono mostre di artisti contemporanei.

La programmazione fino a giugno.

3 - 18 MARZO 2023

BLACKGROUND - exhibition Luca Soncini

22 MARZO - 1 APRILE 2023

OUR FAVOUVORITE CLEBB - Retrospettiva sulla cultura mod

7 - 22 APRILE 2023

S'E' BELL'E CAPITO CHE STORIA E' - Skawalker

28 APRILE - 13 MAGGIO

RENAISSANCE IN THE DARK - Elvira Biatta

17 - 27 MAGGIO 2023

INCHIOSTRO SEDIZIOSO - a cura del Centro Studi Movimenti

2 - 17 GIUGNO 2023

HAL 9000 - Andrea Valenti