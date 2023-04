Lucio fabbri a borgo santa brigida per Ahymé festival

Lucio Fabbri Feat. Paolo Bonfanti

“La nostra musica, la nostra vita” - In Tour

È un autentico viaggio nel tempo attraverso la canzone d’autore quello che Lucio Fabbri, il celebre violinista, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano, ha deciso di portare in tour, eccezionalmente in versione “duo” con Paolo Bonfanti alla voce e alla chitarra. Cinquant’anni di carriera ricchi di canzoni memorabili, da lui arrangiate, prodotte e portate al successo da alcuni fra i più grandi cantautori e interpreti italiani, come Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi, PFM, Fiorella Mannoia, Pierangelo Bertoli, Lucio Dalla, Enzo Jannacci e Giorgio Gaber.

Un viaggio che non si è mai fermato e che continua ancora oggi con il clamoroso successo planetario dei Maneskin, la sua produzione più recente.

Per la prima volta, dopo aver da sempre lavorato “dietro le quinte” tra le mura del suo studio di registrazione, il Metropolis di Milano, Lucio “Violino” Fabbri esce allo scoperto e si prende la scena reinterpretando i brani che ha contribuito a far entrare nella storia della musica italiana, con un concerto che si preannuncia divertente e allo stesso tempo emozionante, grazie ad una scaletta che è una vera e propria compilation di successi.

Introduce il concerto un dialogo intervista con Enzo Gentile.

Partecipano il chitarrista Luca Nobis ed il batterista Roberto Gualdi.



Concerti ore 21.30