"Infinito. L'universo di Luigi Ghirri": il documentario al cinema d'Azeglio

L'assessorato alla cultura del Comune di Parma organizza, sabato 17 dicembre alle 17 al Cinema D'Azeglio, la proiezione del film "Infinito. L'universo di Luigi Ghirri" (2022, 73') scritto e diretto da Matteo Parisini. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, prenotazione consigliata tramite “APP Parma 2020+21”.

Alla proiezione sarà presente il regista Matteo Parisini, l’assessore alla Cultura della Regione Emilia – Romagna Mauro Felicori e l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Lorenzo Lavagetto.

L’appuntamento rientra nelle iniziative collaterali promosse nell'ambito della mostra "Labirinti della Visione. Luigi Ghirri 1991", organizzata dal Comune di Parma in collaborazione con CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma e Archivio Eredi Luigi Ghirri, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di APT Servizi Regione Emilia-Romagna.

Luigi Ghirri, fotografo italiano di fama internazionale, ha scritto con regolarità durante tutta la sua vita. La sua fotografia si riflette nella sua scrittura, che è insieme affermazione poetica, argomentazione esistenziale, diario che interroga il presente. Partendo dai suoi scritti, il documentario ripercorre le tappe cruciali della vita del fotografo. È un viaggio nei luoghi della provincia, uno studio di terre, acqua, colline, orizzonti infiniti. È una ricerca sul suo lavoro fotografico, concepito non in termini di singola immagine, ma come un alfabeto in cui ogni immagine esiste solo grazie alle altre. I compagni di questo viaggio sono gli artisti Franco Guerzoni e Davide Benati, lo storico dell’arte Arturo Carlo Quintavalle, lo stampatore Arrigo Ghi, il fotografo Gianni Leone, il musicista Massimo Zamboni, e infine la famiglia, che rappresentava per Ghirri il sentimento di appartenenza a una comunità ordinaria ma unita. Stefano Accorsi dà voce ai testi di Ghirri.

Matteo Parisini (Bologna, 1980) è autore, regista e montatore. Il suo percorso professionale comincia nel montaggio: ad oggi Matteo ha al suo attivo 40 documentari, destinati al mercato nazionale e internazionale, montati per diverse società italiane. Dal 2013 Matteo lavora anche come autore e regista. Come autore, ha realizzato documentari per emittenti italiane ed internazionali, tra i quali Lisola (Festival dei Popoli e Festival del Mar Del Plata in Argentina), Il nostro paese e La mia virgola. Enzo Biagi alla scoperta del mondo, entrambi in onda su Rai 3.

Luca Nervegna lavora da oltre 20 anni come direttore della fotografia in film di lungometraggio, documentari, opere audiovisive e cortometraggi. È stato nominato come miglior direttore della fotografia al festival di Oslo per il film A mezzanotte nel 2019; l’anno prima ha ottenuto una nomination ai Cinema Eye Honors (New York) per “Outstanding Achievement in Cinematography” con il film The challenge di Yuri Ancarani. La sua filmografia include titoli come Il Legionario diretto da Hlen Papou (2020), la serie Netflix Curon, Il mostro di Modena, diretto da Gabriele Veronesi (2019), Solo Cose Belle di Kristian Gianfreda (2018).

Infinito. L'universo di Luigi Ghirri è scritto e diretto da Matteo Parisini, con la voce di Stefano Accorsi, prodotto da Lorenzo Cioffi, producer Silvia Angrisani, fotografia di Luca Nervegna, suono di presa diretta di Mirko Fabbri, montaggio di Matteo Parisini, colonna sonora e sound design di Simonluca Laitempergher, correzione colore di Walter Cavatoi, una produzione Ladoc.

Realizzato con la collaborazione di Adele Ghirri, Eredi Luigi Ghirri, il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Modena, il contributo di Marazzi e di Bper Banca, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, Emilia-Romagna Film Commission, Film Commission Regione Campania e Regione Campania, Sky Arte e Rai Cultura. Distribuzione internazionale Rai Com