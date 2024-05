"Made in Côte d'Ivoire", la giornata clou al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico

Dal 23 al 25 maggio Parma ospiterà l’appuntamento “Made in Côte d'Ivoire”, organizzato dall’Associazione “Colori d’Africa” sul tema della cooperazione tra Italia e Costa d’Avorio. A seguito dei primi tre giorni di lavori alla Camera di Commercio dell’Emilia, il pomeriggio della giornata conclusiva si svolgerà al Museo d’Arte Cinese ed Etnografico di Parma. Dalle ore 16, il consiglio direttivo di “Colori d’Africa”, organizzatore dell’evento, accoglierà i partecipanti nella sala conferenze del museo cittadino dove numerosi rappresentanti istituzionali porteranno i saluti. Oltre a Bessou GnalyWho, presidente dell’associazione “Colori d’Africa” e alla direttrice del Museo Chiara Allegri, interverranno Cissé Seydou, ambasciatore rappresentante permanente della Cote d’Ivoire, André Philippe Gauze, console generale della Repubblica della Cote d’Ivoire a Milano, Daria Jacopozzi, assessore alla cooperazione internazionale del Comune di Parma. La prima sessione del convegno pomeridiano vedrà come tema l’economia ivoriana con vari interventi tra i quali quello del presidente dell’ONG “La maison des enfants” Kanga Vincent Depaul e del vicepresidente del Comitato degli investitori e degli agricoltori per la Prospera agricoltura ivoriana CIPAIP. Alle 19 verrà offerto un gran buffet africano nei cortili retrostanti il museo per degustare i piatti della tradizione africana a base di carne, pesce e verdura sapientemente accostati a riso e salsa d’arachide. Per le 20.30 è prevista la sfilata di moda con la presentazione della collezione del grande Pathé Ouédraogo, noto come Pathé’O, uno degli stilisti africani più famosi: celebri le camicie sgargianti indossate da Nelson Mandela. In chiusura musiche e danze all’interno del museo. Bessou GnalyWho, presidente di “Colori d’Africa” dichiara: “Made in Côte d'Ivoire è nato dalla certezza di una grande forza collaborativa oltre che di una grande amicizia con il Museo d’Arte Cinese ed Etnografico. La nostra unione nasce nel 2019 e negli anni abbiamo lavorato a mostre, concerti, sfilate e molto altro. In questa occasione il Museo ospiterà la giornata clou di questo lungo evento che durerà 3 giorni e che vedrà nel finale l’esplosione creativa delle tradizioni ivoiriane”. Chiara Allegri, direttrice del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, afferma: “Made in Côte d'Ivoire conferma la necessità di attribuzione di nuovi ruoli partecipativi e creativi ai musei. Per questo il nostro museo non poteva declinare l’invito degli amici di ‘Colori d’Africa’ a diventare parte attiva di un grande appuntamento internazionale dedicato alla riflessione su nuove sfide di cooperazione e di studio sulla contemporaneità economica e creativa di un Paese interessante come la Costa d’Avorio”. L’evento è sponsorizzato da Ria Money Transfer.