Madrid, Parigi, New york: un viaggio musicale con Sarah Biacchi

Il Rotaract Club Parma, in collaborazione con i Rotaract Parma Est, Parma Farnese e Salsomaggiore, riporterà ad esibirsi nella nostra città la cantante parmigiana Sarah Biacchi, attrice, soprano, regista e formatore vocale. Lo spettacolo, dal titolo “Madrid, Parigi, New York: un viaggio musicale”, si svolgerà venerdì 17 novembre con ingresso dalle ore 20.30 all’Auditorium del Carmine, in via Eleonora Duse. La Biacchi interpreterà diversi brani della musica del ‘900, passando attraverso il musical, la saudade brasileira e le colonne sonore dei classici del grande schermo.



Sarah Biacchi, Diplomata in canto lirico al Conservatorio di Parma, canta in più di 200 recite di spettacoli di prosa come soprano polivocalista. Attrice e regista, agli esordi è stata anche Giulietta al Teatro Romano di Verona, ha lavorato con i maggiori registi del teatro italiano; ha diretto fra l’altro Hamletas di Shakespeare al Teatro Eliseo di Roma e “Le eccentricità di un usignolo” di T. Williams al Napoli Teatro Festival. È inoltre formatrice vocale per oltre 100 attrici italiane. Durante la sua esibizione interpreterà diversi brani della musica del ‘900, passando attraverso il musical, la saudade brasileira e le colonne sonore dei classici del grande schermo.



L’evento viene organizzato a scopo benefico per sostenere due associazioni attive nel campo socio- sanitario. I fondi raccolti saranno interamente devoluti all’Associazione “Claudio Bonazzi pro Hospice”, che si occupa di sostenere il Centro Cure Palliative Hospice Piccole Figlie. L’Hospice si prende cura tutte quelle persone che, giunte negli ultimi mesi di vita per severe patologie, hanno bisogno di un sostegno e di un conforto per alleviare la propria sofferenza, stando vicini a loro e alle loro famiglie. La seconda associazione che sarà sostenuta è l’Associazione faentina “Insieme a Te”, che si occupa di realizzare spiagge accessibili a persone con disabilità severa, dai bambini agli anziani. Grazie a “Insieme a Te” è stata aperta la prima spiaggia a Punta Marina (Ravenna) completamente accessibile a persone disabili e che ha già accolto alcuni nostri concittadini.



All’organizzazione dello spettacolo, patrocinato dal Comune di Parma, hanno contribuito anche alcuni sponsor quali Furlotti & C prosciuttificio, Paladini supermercati e Profumeria Paladini.



I biglietti sono già in vendita e si possono acquistare contattando il Rotaract Club Parma all’indirizzo parma@rotaract2072.org o chiamando il numero 348 6974769. Saranno inoltre acquistabili il giorno dell’evento a teatro dalle ore 20 fino ad esaurimento posti.