madrigale contemporaneo - concerto dell'ensemble prometeo

Madrigale Contemporaneo



ENSEMBLE PROMETEO



Programma della serata:



Luigi Manfrin

"Virtual Madrigal?in machine" (2021)

per soprano, flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello

**Prima esecuzione assoluta



Daniele Bravi

"Quello che lascio è tutto quello che mi porto via" (2021)

per soprano, flauto, oboe, clarinetto, violino, viola, violoncello, contrabbasso

**Prima esecuzione assoluta



Lara Morciano

"Due Belli Occhi" (2021)

per soprano, flauto, clarinetto, violino, viola, violoncello

**Prima esecuzione assoluta



Henri Pousseur (1929-2009)

"Madrigal I" (1958)

per clarinetto solo



Alfred Schnittke (1934-1998)

"Madrigal in Memoriam Oleg Kagan" (1990)

per violino solo



Salvatore Sciarrino

"Gesualdo senza parole" (2013)

per flauto contralto, corno inglese, clarinetto basso, violino, viola, violoncello, marimbone





Organico:



Laura Bersani, flauto

Fabio Bagnoli, oboe

Roberta Gottardi, clarinetto

Grazia Raimondi, violino

Giada Broz, viola

Michele Marco Rossi, violoncello

Francesco Di Giovannantonio, contrabbasso

Matteo Savio, percussioni



Livia Rado, soprano

Marco Angius, direttore





Il madrigale non è una composizione musicale d'altri tempi, anzi se ne fanno anche oggi e se qualcuno di questi decide di farsi sentire a Parma non può che accorrere nel tempio dei suoi avi, il Teatro Farnese: dove è certo che nel Seicento si siano cantati più madrigali che melodrammi.

È allora a Teatro Farnese che venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 Fondazione Prometeo ha organizzato una serata dedicata al madrigale contemporaneo con sei pezzi, di cui tre commissionati per l'occasione e qui eseguiti in prima assoluta, affidati all'interpretazione di Ensemble Prometeo diretto da Marco Angius. Il concerto, posto al di fuori del cartellone della rassegna di musica moderna e contemporanea «Traiettorie», ugualmente organizzata da Fondazione Prometeo e che continua fino a novembre, si propone dunque come una nuova focalizzazione di un far musica che conferma la continuità dei linguaggi musicali attraverso i secoli, a dispetto di ogni apparenza.



Due dei sei madrigali portano la firma di due compositori che hanno fatto la storia della musica del secondo dopoguerra, Henri Pousseur e Alfred Schnittke: ma se «Madrigal I» (1958) di Pousseur è un monologo intimo e al contempo magniloquente del clarinetto e se «Madrigal in Memoriam Oleg Kagan» (1990) per violino di Schnittke si rivela un doloroso omaggio a un amico violinista scomparso, in una scrittura disillusa e oscillante fra inquietanti opposizioni musicali, gli altri brani rispecchiano gli interrogativi più recenti dei compositori di fronte allo scrivere oggi un genere di composizione così intimamente legata al Cinque-Seicento.

Le risposte spaziano in diverse direzioni: mettere a fuoco l'indistinto attraverso l'immaginazione, come fa Salvatore Sciarrino in «Gesualdo senza parole» (2013) guardando all'essenza espressiva dei madrigali tormentati di Carlo Gesualdo da Venosa; oppure rimodulare l'espressione di un madrigale di Monteverdi, come in due delle prime assolute in programma: «Due Belli Occhi» dove Lara Morciano riprende l'omonimo madrigale dall'ottavo libro dei «Madrigali Guerrieri et Amorosi» e «Virtual Madrigal?in machine» di Luigi Manfrin dove del madrigale monteverdiano rimane solo una parvenza umbratile; o ancora, recuperare in forme moderne lo spirito di avanguardia e di completezza tecnica che costituiva l'essenza del comporre madrigali nel Rinascimento, come fa Daniele Bravi nella terza prima assoluta «Quello che lascio è tutto quello che mi porto via» (2021) su poesie di Caproni.



Ensemble Prometeo si presenta in questa occasione con Laura Bersani (flauto), Fabio Bagnoli (oboe), Roberta Gottardi (clarinetto), Grazia Raimondi (violino), Giada Broz (viola), Michele Marco Rossi (violoncello), Francesco Di Giovannantonio (contrabbasso) e Matteo Savio (percussioni). La voce è affidata al soprano Livia Rado.



La realizzazione del concerto è possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura e dell'Ernst von Siemens Musikstiftung e alla collaborazione del Complesso Monumentale della Pilotta.





