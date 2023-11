Magico tour per bambini alla scoperta del Castello incantato

Storia e misteri del Castello raccontati ai bambini dalla nobile Dama del Maniero, che con il suo abito lungo e la sua grande chiave li porterà a scoprirne i segreti.



Domenica 19 novembre 14h45 e 16h15



Una magica visita dove i bambini verranno personalmente accolti dalla nobile Dama del Castello in costume medioevale che li guiderà per una magica visita nel Castello più antico della Provincia di Parma, fondato più di 1000 anni fa dal leggendario Adalberto Pallavicino, uno dei più illustri condottieri del suo tempo di cui ne cantano le lodi il Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell'Orlando Furioso. Immerso nel verde, il Castello si innalza sulle bellissime colline di grande valore paesaggistico situate tra Parma e Piacenza, in un piccolo e suggestivo borgo medievale. Il tour partirà dal cortile d’onore e dal grande giardino circondato dalle sue mura di cinta per poi proseguire all’interno del Castello scoprendone la sua storia e i suoi misteri, tra cui quella del suo fantasma. Nel Salotto del Diavolo, interamente affrescato, verrà aperta una piccola porta segreta… La visita si concluderà sul loggiato seicentesco prima di scendere dallo scalone quattrocentesco dei cavalli con il suo giardino segreto.



Visita su prenotazione



Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino

Tel: 0524 572381



www.castellodiscipione.it