Magico tour per bambini nel Castello incantato

Un avvincente tour per grandi e piccini guidati dalla nobile Dama del Castello



Giovedì 25 Aprile, Mercoledì 1 Maggio, Domenica 19 Maggio 2024

14h45 e 16h15



Una terribile carestia si è abbattuta sul feudo di Scipione dei Marchesi Pallavicino, nel millenario Castello immerso nella natura, sulle meravigliose colline a metà strada tra Parma e Piacenza.

Il segreto del Castello, il solo mezzo per combattere la carestia è stato nascosto da un Mago dispettoso all’interno del maniero. Guidati dalla nobile Dama del Castello, grandi e piccini accompagnati dai genitori, si cimenteranno nell’impresa del recupero del prezioso tesoro, risolvendo enigmi e superando ostacoli, in un percorso guidato che li porterà anche alla scoperta del meraviglioso castello medioevale, dei suoi giardini fioriti, dei suoi saloni e angoli segreti. Tutti i bambini coraggiosi verranno nominati Cavaliere e Dama di Corte del Castello.



Per chi desiderasse pranzare intorno al Castello in collina, numerosi sono gli agriturismi e trattorie che propongono ottimi piatti del territorio.



Visita animata per bambini accompagnati dai genitori, su prenotazione.

Durata del magico tour: circa 1h15.



Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino - Tel: 0524 572381- info@castellodiscipione.it