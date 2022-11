Magolandia al castello di Babbo Natale a Montechiarugolo

Preparatevi a divertirvi tra i maestosi corridoi e le misteriose stanze del Castello, lasciandovi incantare da uno staff Magico! Urbi et Otium, in collaborazione con la Malastrana Eventi, organizza MAGOLANDIA al CASTELLO DI BABBO NATALE! Il Natale come non l’avete mai vissuto!!!



A dicembre non perderti l’occasione di vivere la Magia del Natale e l’incanto della Scuola di Magia nello stesso luogo! Nell’affascinante Castello di Montechiarugolo (PR), infatti potrai vivere le emozioni di Magolandia, ma immerso nella magica atmosfera del Natale.



Quattro giornate di attività (8-9-10-11 dicembre 2022) rivolte a grandi e piccini, dove tutta la famiglia potrà divertirsi tuffandosi nelle atmosfere della saga fantasy più famosa dei giorni nostri. Quattro giornate dove sarete smistati dal Cappello Parlante in una delle quattro case della Scuola di Magia e Stregoneria, imparare ad usare la bacchetta magica nella lezione di Incantesimi e a leggere il futuro con le antiche rune nella lezione di Divinazione.



E come se non bastasse potrete fare la conoscenza di tanti simpatici Elfi della fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e aiutarli a supportare Santa Claus nei preparativi per la consegna dei regali. I giovani aiutanti (ma anche i più grandi) potranno dare una mano agli elfi a smistare le lettere dei bambini di tutto il mondo nell’Ufficio Postale di Babbo Natale, aiutare Mamma Natale nel preparare la merenda degli elfi e di Santa Claus a base di latte, thè e biscotti di pan di zenzero, e infine incontrare Babbo Natale in persona e consegnargli la letterina per i regali del giorno di Natale.

Oltre a tutto questo potrete godervi le bellezze del castello di Montechiarugolo, intrattenendovi con gli angoli appositamente allestiti al suo interno come gli antichi giochi di Babbo Natale in una sfida adulti vs bambini; o divertirvi a decorare gli alberi di Natale della Scuola di Magia, nonché usufruire degli spazi dedicati ai più piccoli per scrivere la propria lettera di Natale da consegnare al vecchio Santa Claus direttamente nella sala del trono; oppure ancora godervi lo spettacolo teatrale “Non ditelo a Babbo Natale” dove farete conoscenza dell’elfo pasticcione Flanella e della sua più fidata amica l’elfa Zenzero, che salveranno il Natale dalle cospirazioni di Pitch Black.



La giornata e l’esperienza di MAGOLANDIA è dedicata alle famiglie, a tutti gli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici! Si terrà 8-9-10-11 DICEMBRE 2022, e la partecipazione è prevista in formula OPEN DAY!



ORARI: dalle 10.00 alle 19.00 per tutte e quattro le giornate magiche!



PROGRAMMA e ATTIVITA’ : Il Magico Mondo creato dalla penna di J.K. Rowling come non l’avete mai visto!!! Una volta varcata la soglia del castello vi verrà consegnata la tessera di Magolandia che vi permetterà di accedere alle varie postazioni dell’evento e sarete liberi di girare per il castello e fare le varie attività previste nell’ordine che preferite. Ad intervalli regolari partiranno numerose attività a cui potrete accedere presentando la vostra tessera. MAGOLANDIA al CASTELLO di BABBO NATALE!! Dove la Magia del NATALE prende vita! Clicca qui per poter visualizzare l'intero programma.

Non perderti i biglietti per questo incredibile connubio tra storia e magia!

https://youticket.net/prodotto/magolandia-al-castello-di-babbo-natale-castello-di-montechiarugolo-pr/

N.B. Magolandia al Castello di Babbo Natale è un’ esperienza non avvallata, ne in alcun modo supportata direttamente o indirettamente da Warner Bros Entertainment, gli editori dei libri di Harry Potter, J. K. Rowling ed i loro rappresentanti. Ogni immagine o nome usato, sono usati solo per scopi di informazione. Harry Potter, i personaggi, i nomi, sono tutelati da marchi e o da diritti d’autore della Warner Bros Entertainment, Inc.Harry Potter Publishing Rights e (c) JKR.