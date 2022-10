Mamma mia torna al Teatro Regio

Dopo lo strabiliante successo di pubblico nelle scorse edizioni, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio 2023 torna un cult, il musical “MAMMA MIA!” con altre due repliche. La commedia musicale più amata degli anni 2000 che ha strappato applausi in tutto il mondo e ha fatto scatenare il pubblico con le mitiche canzoni degli ABBA. Romantico, appassionante, 'profumato' di mare e di sole e... quest’anno sempre più 'beautiful': "Mamma Mia!" il Musical dei Record firmato Massimo Romeo Piparo è pronto a ripartire per un nuovo, atteso tour italiano che porterà con sé un’importante novità con l'ingresso nel cast di Clayton Norcross: l'amatissimo Thorne della celebre soap Beautiful riceve l'eredità di Paolo Conticini e va ad affiancarsi agli altri due 'storici' protagonisti, Luca Ward e Sergio Muniz. Accanto ai 3 protagonisti tornerà in scena Sabrina Marciano nel ruolo di Donna insieme a un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano, e l'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri: per il pubblico 24 brani tutti da ballare e da cantare, successi senza tempo che, proprio per volere degli autori originali, sono stati tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo. Basata sul libretto originale di Catherine Johnson, la storia di "Mamma Mia!" negli anni ha appassionato spettatori di tutte le età, proprio per la sua capacità di emozionare, puntando tutto su sentimenti forti: il romanticismo e l'amicizia, ma anche il coraggio di provare a realizzare i propri sogni gettando 'il cuore oltre l'ostacolo'.