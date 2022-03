manifestazione per la libertà degli animali nel giorno mondiale della felicità

CORTEO LA MARCIA DELLA LIBERTÀ, 20 MARZO ORE 14.30 PIAZZA DELLA PACE PARMA.

Manifesteremo per la liberazione dei macachi nel giorno mondiale della felicità, perchè la libertà e la felicità sono un diritto di ogni creatura. Noi non siamo contro la ricerca, appoggiamo la scienza contraria agli esperimenti sugli animali e chiediamo il rispetto della vita di tutti, sia degli animali sia degli umani", dicono le associazioni. "La sperimentazione sugli animali è un danno sia per la ricerca sia per gli animali, ma è soprattutto una questione di etica e coscienza. Salvare questi macachi è anche una questione di cuore, le persone ormai li amano e non possono morire in quei laboratori", proseguono gli attivisti.

Perchè chiedere la liberazione dei macachi di Parma? Perchè protestare contro la sperimentazione sugli animali? Perchè difendere chi non può difendersi? E soprattutto, perchè dovrebbero avere pietà di queste creature e lasciarle vivere? Perchè dovrebbero smettere di sperimentare su di loro? È spiegato nella poesia Prendi un sorriso, di Gandhi. "Prendi un sorriso, regalalo a chi non l?ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte. Scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto. Prendi il coraggio, mettilo nell?animo di chi non sa lottare. Scopri la vita,raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza, e vivi nella sua luce. Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare. Scopri l?amore, e fallo conoscere al mondo." Gandhi, detto anche il Mahatma, ossia la Grande Anima.



Link evento La marcia della libertà: https://facebook.com/events/s/la-marcia-della-liberta/289413549676831



Link video La marcia della libertà:

https://youtu.be/k3Fvrm4iShk





https://youtu.be/vXvRtPhmhBM