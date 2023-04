Marco Travaglio al Fuori Orario

Giovedì 27 aprile alle 21 Marco Travaglio tornerà al Fuori Orario, sede di alcune feste del Fatto Quotidiano negli anni passati. Politica, poteri, finanza e informazione: questi gli argomenti che dei quali il giornalista torinese parlerà, nel consueto stile satirico, riassumendo gli ultimi cinque anni di storia italiana. I biglietti sono già disponibili sul sito www.ticketone.it. “I migliori danni della nostra vita” è il titolo del nuovo monologo con cui Travaglio riporta le lancette dell’orologio indietro di qualche anno per guardare da vicino come, secondo lui la politica, la finanza e l’informazione abbiano ribaltato il voto degli italiani del 2018. Dal cambiamento alla restaurazione, dalla questione morale e sociale all’Ancien Régime e alla guerra infinita, dal rovesciamento del governo Conte2 che ha consegnato l’Italia all’ammucchiata di Draghi, che ha spianato la strada al ritorno delle vecchie destre riverniciate da nuove dietro il volto di Giorgia Meloni. Marco Travaglio è direttore del Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a il Giornale e a la Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui Sette, il Giorno, l’Indipendente, Cuore, il Borghese, l’Espresso, la Repubblica, l’Unità. È autore di molti best-seller, tra i quali: “Il manuale del perfetto impunito” (2000), “L’odore dei soldi” (con Elio Veltri, 2001), “Mani Pulite” (con Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 2002), “La scomparsa dei fatti” (2006), “Mani sporche” (con Gomez e Barbacetto, 2007), “Viva il Re!” (2013), “È Stato la mafia” (2014). Per Paper First ha pubblicato “Perché NO” (con Silvia Truzzi, 2016), “B. come basta!” (2018), “Padrini fondatori” (con Marco Lillo, 2018), “Bugiardi senza gloria” (2020) e “I segreti del Conticidio” (2021). L’ultimo libro, edito da Rizzoli, è “Indro. Il 900”. Dal 2009 porta nei teatri italiani monologhi di cui è autore e protagonista: “Promemoria – Quindici anni di storia d’Italia” (2009/2010), “Anestesia totale” (2011), “È Stato la Mafia” (2013), “Slurp – Lecchini, Cortigiani & Penne alla Bava” (2015), “PERCHÉ NO – Tutte le bugie sul referenzum” (2016), “Ball Fiction” (2019), “Il Conticidio” (2021).