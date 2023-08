Martedì 15 agosto, aquile e gufi in volo sul Castello di Tabiano

Sono aquile, falchi, gufi e barbagianni gli splendidi rapaci che martedì 15 agosto si esibiscono in eccezionali evoluzioni aeree al Castello di Tabiano (PR) per l’ultimo grande appuntamento estivo di falconeria. Un viaggio affascinante alla scoperta di una tradizione secolare, riconosciuta da Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, e saranno gli esperti de “Il falco pellegrino” a svelarne i segreti trascinando il pubblico al tempo in cui re e imperatori praticavano questa nobile arte. Alle ore 11:00 e alle 17:00 si svolgeranno le prove di volo, nell’arco della giornata si potrà abbinare allo spettacolo la visita guidata ad alcuni degli ambienti interni ed esterni del castello, prevista alle ore 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00. Il percorso della durata di circa 1 ora attraversa le sale decorate con affreschi, specchi, stemmi, le ampie cantine a volta, il parco di piante secolari, le terrazze panoramiche, lo scalone d’onore e l’antica biblioteca. Il costo dello spettacolo di falconeria è di 14 euro (adulti), 8 euro (bambini dai 5 ai 12 anni). Lo spettacolo + visita guidata costa 18 euro (adulti), 10 euro (bambini).



Il Ferragosto può proseguire poi con una deliziosa sosta nel ristorante “Antico Caseificio” ai piedi del castello, dove godersi il pranzo o la cena sulla meravigliosa terrazza panoramica spalancata sulle colline parmensi oppure l’aperitivo nell’intimità del borgo di Tabiano Castello. Il menù curato dallo chef Maurizio Morini racconta i sapori tipici della tradizione emiliana con un pizzico di creatività, prediligendo le materie prime del territorio e le verdure raccolte direttamente dall’orto a pochi passi dalle cucine. La prenotazione degli spettacoli di falconeria è obbligatoria sul sito: https://www. castelloditabiano.com/events/ re-in-volo-spettacoli-di- falconeria-5/

Per informazioni: info@ castelloditabiano.com

Si avvisa che durante gli spettacoli di falconeria al castello, non sono ammessi i cani poiché spaventano i rapaci.