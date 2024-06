martedì 25 giugno “movie talk” con la dj alteria, il fumettista roberto recchioni e giorgio viaro

“The Bikeriders”, il nuovo film di Jeff Nichols con Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy arriva a Parma al The Space Cinema Parma Campus e sarà il protagonista del prossimo “Movie Talk dal vivo” martedì 25 giugno alle ore 20.00. Un’occasione unica per poter guardare e approfondire grazie allo sguardo esperto e attento del giornalista Giorgio Viaro in compagnia di due ospiti d’eccezione nonché appassionati di motociclette: la dj e artista Alteria e il fumettista Roberto Recchioni.



Il film uscirà ufficialmente in tutte le altre sale italiane il 19 giugno.



“The Bikeriders” prende spunto da fatti realmente accaduti e dall’omonimo libro fotografico di Danny Lion, che racconta la vita “on the road” di una delle bande di motociclisti statunitensi più note, gli Outlaws Motorcycles Club (nel film i “Vandals”) durante gli anni ’60. Dopo un incontro casuale in un bar, la determinata Kathy è irrimediabilmente attratta da Benny, il nuovo membro dei Vandals, il club motociclistico del Midwest guidato dall’enigmatico Johnny. Il club comincia a trasformarsi, come il paese che li circonda, passando da un luogo di ritrovo per gli outsider locali a un covo pericoloso e violento, costringendo Benny a scegliere tra Kathy e la sua fedeltà al club.



La speciale iniziativa, spin off del podcast “Lost in The Space”, è dedicata agli amanti delle grandi storie ed è ideata dal circuito per ripensare l’esperienza in sala, instaurando una nuova forma di dialogo con gli spettatori. Invece di fermarsi fuori dal cinema a parlare del film con gli amici, si resta in sala e se ne parla tutti insieme.



È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/13/8791/38487



Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.