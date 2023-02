Masquerade Carnival Party del TempoRock al Fuori Orario

Da 30 anni la festa di carnevale del TempoRock e del Fuori Orario rappresenta la serata delle serate! In un’unica notte si concentrano divertimento, travestimenti, balli sfrenati e sfilata delle maschere. Sabato 18 febbraio, a partire dalle ore 22.00, si terrà il Masquerade Party del TempoRock presso il Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE). Come tradizione la sfilata delle maschere con premi ricchissimi. Per la maschera più originale un viaggio per due persone a Los Angeles più molti altri premi.

Ad aprire la serata il concerto dei Living Theory, il tributo mondiale alla band del compianto Chester Bennington, i Linkin Park! Ben 7 ore di musica per tutti i gusti: dal rock, al commerciale, agli anni 90/2000 fino alle sonorità più hard.

I premi in palio:

1 premio - VIAGGIO A LOS ANGELES PER 2 PERSONE

2 premio - VIAGGIO IN UNA CAPITALE EUROPEA PER 1 PERSONA

3 premio - TAVOLO VODKA RED-BULL PER 10 PERSONE

4 premio - 20 free drink

5 premio - 10 free drink

e tanti altri premi speciali dedicati ai gruppi mascherati più numerosi, alla maschera più divertente.

NAVETTA GRATUITA DISPONIBILE DAL CENTRO DI PARMA SOLO SU PRENOTAZIONE

NON SERVE LA TESSERA ARCI.