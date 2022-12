Masterclass: i vini spagnoli “ il cava, il corpinnat e il priorat”

Mercoledì 22 e Giovedi 23 marzo 2023 alle ore 20:00 per la rassegna: I grandi maestri del vino.

Mar Galvan, Enologa, Sommelier, agronoma, esperta in analisi sensoriale, giornalista e poeta, presenterà un approfondimento con degustazione dei due territori più rappresentativi della produzione spumantistica spagnola

“ il Cava, il Corpinnat e il Priorat”

l’evento si svolgerà in due serate.

Mercoledì 22 marzo 2023

Cava Selezionati:

1. Vilarnau Rosé Delicat. Bodegas Vilarnau. Vilafranca del Penedés. CAVA

2. Vilarnau Brut Nature Reserva, Bodegas Vilarnau. Vilafranca del Penedés. CAVA

3. Llopart Imperial Panoramic Brut Gran Reserva 2016, Bodegas Llopart, Vilafranca del Penedés. CORPINNAT.

4. Llopart Microcosmos Rosé Brut Nature, Bodegas Llopart, Vilafranca del Penedés. CORPINNAT.

5. Tantum Ergo Chardonay/pinor Noir, Bodegas Hispano Suizas, Utiel Requena. CAVA.

6. Tantum Ergo Rosé Ponor Noir, Bodegas Hispano Suizas, Utiel Requena. CAVA.

Giovedi 23 marzo 2023

Priorat:

7. Serras del Priorat Blanco 2019. Bodega Clos Figueras, Gratallops. Priorat

8. Serras del Priorat Tinto 2021, Bodegas Clos Figueras, Gratallops. Priorat

9. Mac 2018. Bodega Mas d'en Blei. Priorat.

10. Blei 2015, Bodega Mas d'en Blei. Priorat.

11. Terroir Historic tinto 2019, Bodega Terroir al límit.

12. Camins del Priorat 2021, Bodega Alvaro Palacios. Priorat.

Prezzo: Costo singolo per ogni serata: 50 euro per soci: AIS, ONAV, FISAR, ONAV, ONAF e Slow Food. Non soci 55.



Mostra meno