finalmente anche a Parma il campionato Match d'improvvisazione teatrale grazie all'Associazione Improgramelot.



SEMIFINALI CAMPIONATO TOP LEAGUE DI PARMA



sabato 19 marzio



teatro E.Magliani, via cava di Vigatto, 61

Corcagnano - pr



MdC Ivan Cattini

Arbitro Daniele Ferrari

musiche di Omar Rizzi



Un evento unico, da non perdere.

Il match è una spettacolo dove due squadre di attori improvvisano su temi dati dall'arbitro.

Al termine di ogni improvvisazione, il pubblico vota per una squadra o l'altra e decide l'esito della contesa.



Costo del biglietto:



8 ? ridotti