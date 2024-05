Max Angioni al Summertime

La rassegna “Summertime – Parco Ducale 2024” arricchisce il proprio cartellone! Dopo i già annunciati concerti di Antonello Venditti (19 luglio), Emma (20 luglio) e Francesco De Gregori (24 luglio), si aggiungo due nuovi appuntamenti da non perdere: Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia e rinomato scrittore, sarà in scena con “I volti del desiderio” martedì 16 luglio e Max Angioni, tra i personaggi più apprezzati degli ultimi anni, giovedì 25 luglio porterà il suo nuovo spettacolo “Anche Meno” sul palco del Parco Ducale di Parma.

Max Angioni. Diventato il volto di punta della trasmissione ‘Le Iene’ e reduce dei successi di Italia’s Got Talent, Zelig e Lol2, Max Angioni torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano. In “Anche meno” interpreta un poco più che trentenne figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi 2 domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno! Battute brillanti, con il tipico ritmo serrato della Stand Up Comedy, e un talento che lo ha reso uno dei più amati comici della scena.

“Summertime – Parco Ducale 2024” realizzata da CAOS Organizzazione Spettacoli, con il contributo organizzativo di Arci Parma, in collaborazione con Fondazione Teatro Regio di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma. Inizio spettacoli: ore 21:30 Biglietti in vendita tramite il circuito Ticketone e presso ARCI Parma (Via Testi, n. 4 – PR). Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli tel 0521-706214 – info@arciparma.it