mdv open day

Inauguriamo la stagione estiva con due giornate pensate per farvi godere dell'aria aperta e rilassare immersi tra i nostri vigneti!Il 29 e il 30 maggio partecipa con noi a Open Day Monte delle Vigne, scopri le nostre eccellenze enologiche, partecipa all'esclusiva degustazione di vecchie annate di Nabucco e visita il rinnovato punto vendita! 🍇🍷Ti aspettiamo in cantina!ℹ ProgrammaSABATO 29 MAGGIO👉 dalle 15.00 fino alle 19.00presso la cantina degustazione dei nostri vini con possibilità di accompagnamento ad un “Tagliere d’autore”👉VERTICALE DI NABUCCO.ore 10.30 inizio visita alla cantina, a seguire ore 11.00 degustazione presso l'Antico Casale delle Vigne di 6 annate di Nabucco, icona della nostra cantina. 2000/2005/2007/2011/2015/2018.👉 VISITA GRATUITA ALLA CANTINA(durata 30 min) ore 15.30 e 17.30👉 PASSEGGIATA IN VIGNA(a cura di GUIDELAB) orario di partenza 15.30 e 16.15. Durata circa 1h30.👉 Possibilità di cena con Pizza di Parma all' Antico Casale delle Vigne Tel. 338 912 4342____DOMENICA 30 MAGGIO👉 Dalle ore 11.00 fino alle 14.30- tagliere di salumi “da passeggio” con possibilità di consumo nel prato con coperta e cassettina di appoggio (fornite dalla cantina)- possibilità di pranzare seduti al tavolo con menù fisso all’Antico Casale delle Vigne👉 Dalle ore 15.00 fino alle 19.00presso la cantina degustazione di vini con possibilità di accompagnamento ad un “Tagliere d’autore”.👉 VISITA GRATUITA ALLA CANTINA(durata 30 min): ore 15.00 e 16.00 e 17.00👉 PASSEGGIATA IN VIGNA(a cura di GUIDELAB) orari di partenza 15.30 e 16.30. Durata circa 1h30.👉 Possibilità di cena alla carta all' Antico Casale delle Vigne Tel. 338 912 4342ℹ Altre infoPer informazioni su prezzi e prenotazioni scrivere a visite@montedellevigne.it⚠ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VISITE GUIDATE / PRANZO / PASSEGGIATA (indicare nome, cognome, num. telefono). Le visite verranno condotte all’interno delle cantine per gruppi di persone limitate ⚠___

