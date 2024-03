'Il Mediterraneo in fiamme': il 16 marzo a Fidenza per parlare del destino senza pace di Palestina, Israele, Europa

L'attualità internazionale e le gravi tensioni che animano il Mediterraneo stanno condizionando e mutando gli assetti socio-economici dell'Occidente e del nostro Paese, non più custodi di un ordine mondiale ma sottoposti a contrapposte tensioni, tra pulsioni di pace e corsa al riarmo.

Un incontro di riflessione e approfondimento dal titolo Il Mediterraneo in fiamme Palestina, Israele, Europa. Un destino senza pace?", promosso da CGIL zona di Fidenza, insieme al Coordinamento Donne SPI CGIL Parma e al Comune di Fidenza, è in programma per sabato 16 marzo, alle ore 16.00, nel Ridotto del Teatro Magnani, in piazza Giuseppe Verdi a Fidenza.

Alla discussione parteciperanno Costanza Spocci Radio3 Mondo, Bruno Scaltriti Comunità Sant’Egidio Parma, Massimo Bussandri Segretario Generale Cgil Emilia Romagna. Introduce e modera Raffaele Tagliani, Segretario Zona Fidenza Cgil Parma.