'L'altra metà della storia dell'arte terzo atto': Melania Mazzucco mercoledì 20 dicembre al Palazzo del Governatore

Mercoledì 20 dicembre alle 17.30 all'Auditorium Carlo Mattioli di Palazzo del Governatore la lectio di Melania Mazzucco, Peccato che non siano degli uomini - pittrici nel tempo, concluderà il ciclo di incontri letterari Donne e Arti promosso dall'Assessorato alla Cultura all'interno delle numerose iniziative natalizie. La lectio che Melania Mazzucco, i cui romanzi muovono spesso da approfondite ricerche nella biografia e nelle produzioni di artiste più o meno conosciute, attraverserà le vite e le produzioni di donne pittrici per un interessante comprensione di linguaggi estetici al femminile e per riflettere se un secolare fenomeno di omissione, oltre che essere stato un meccanismo discriminante, ci abbia anche privato di molta bellezza.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili.