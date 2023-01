Mercadini presenta "Little boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica"

Biglietti in prevendita: sono disponibili da venerdì 27 gennaio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR)

Prezzo Biglietti in prevendita: sono disponibili da venerdì 27 gennaio alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma (Via Testi, 4 – PR)

Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore di successo, poeta e divulgatore, sarà in scena a Parma sul palco dell’Auditorium Paganini, sabato 1 aprile 2023 con lo spettacolo “Little Boy. Storia incredibile e vera della bomba atomica”, accompagnato dalle musiche dal vivo di Dario Giovannini. L’evento è realizzato da CAOS Organizzazione Spettacoli con ARCI Parma Little boy”, alla lettera “ragazzino”: questo è il nome in codice della bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945. Con un sarcasmo atroce, si è dato un nomignolo affettuoso all’ordigno che provocherà la più grande strage di tutti i tempi: 160.000 vittime.

Questa storia è tutta così, dall’inizio alla fine: cioè dai primi risultati della fisica quantistica all’esplosione. Così: ossia piena di estremi che si toccano: piena di ironia e di orrore, di calcoli perfetti e di casualità assurde, genio e idiozia, domande che hanno troppe risposte o che non ne hanno nessuna. Ed è piena anche di “little boys”, di “ragazzini”: Niels Bohr che, ancora studente, sbalordisce il suo insegnante di fisica con una risposta apparentemente sconclusionata; Werner Heisenberg che a soli 21 anni sarà già collaboratore di Bohr e che vincerà il premio Nobel a 31; Enrico Fermi che a 14 anni darà già segno di una intelligenza quasi inquietante divorando un libro apparentemente illeggibile: un testo di fisica del 1800, scritto in latino e lungo 900 pagine. Roberto Mercadini, non solo scrittore, ma anche attore e performer che si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali. Narratore ironico e appassionato, nei suoi testi e nei suoi monologhi affronta arte, scienza, religione, attualità, storia e molto altro, regalando al lettore e allo spettatore sempre nuove angolazioni di lettura e di interpretazione dei fenomeni che affronta di volta in volta. Ha coniato l’espressione “poeta parlante” per definire sinteticamente la sua attività di autore e performer, e con il suo canale YouTube che conta oltre 170mila follower si afferma come un vero e proprio divulgatore.