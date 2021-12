Mercatini di Natale in tre date: dal 14 al 17 dicembre in P.le San Bartolomeo, Parco del Dono e Piazza Rastelli

Parma Sostenibile e il suo progetto Mercatiamo si veste di Natale e di voglia di stare insieme. Per sostenere strategie solidali e sostenibili arrivano i mercatini di Natale con l'offerta festosa di prodotti agricoli biologici e locali, degustazioni, vin brûlé, cioccolata e altre bevande calde, dolci e pacchi natalizi con i nostri prodotti.

Sostenuti dal Bando "Natale 2021. Ritrovarsi e sentirsi Comunità”promosso dal Settore Cittadinanza Attiva e Pari Opportunità del Comune di Parma da domani tre appuntamenti con tre mercatini natalizi che tratteranno il cibo del territorio come dono per la sua comunità, con laboratori per bambini per stare insieme in nome dell'educazione verso l'ambiente che convidvidiamo.

Questi gli appuntamenti che vi aspettano di “MercaTiAmo di Natale”:

· martedì 14 dicembrein Piazzale San Bartolomeo, dalle 7.30 alle 13.00

· mercoledì 15 dicembre al Parco del Dono in Via Montebello, dalle 7.30 alle 13.00

· venerdi 17 dicembrein Piazza Rastrelli dalle 16.00 alle 19.30.

Venerdì 17 sono previsti anche laboratori creativi per i più piccoli ed altre sorprese! Sarà uno spazio dedicato allo svolgimento di laboratori per bambini durante i quali si realizzerano, con materiali naturali e di recupero, delle piccole creazioni preziose per l’ambiente da donare ad amici e parenti.

Info sui social: https://www.faceboock.com/ mercatiamo/

Ogni edizione avrà una bancarella che accoglierà clienti e passanti per offrire i caratteristici biscotti di Natale preparati con gli ingredienti sani e genuini dei produttori di Mercatiamo.

L’evento sarà inoltre un’opportunità per promuovere e mettere in rete le realtà di Parma che operano sul territorio nel settore dell’Economia Solidale, dell’agricoltura locale e sostenibile, della coesione sociale fra i cittadini e delle iniziative volte a migliorare la vita quotidiana nei quartieri di Parma.

"Abbiamo sostenuto attraverso il bando "Ritrovarsi e Sentirsi Comunità"" sottolinea l'Assessora Nicoletta Paci" perchè l'identità del nostro territorio passa attraverso le filiere alimentari e la comunità trova in questo un forte motivo di unione. Per questo Natale, i mercatini sono un'iniziativa preziosa per valorizzare questi temi e renderli un appuntamento di aggregazione e di impegno verso le nuove generazioni durante queste Feste che guardano alla ripartenza dopo la pandemia".