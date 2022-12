Mercatino e dj set avvicinano il Natale

Il Mercatino di Natale sarà aperto sabato 17 dicembre dalle 15 alle 22 e domenica 18 dicembre dalle 10 alle 19. Durante il mercato sarà possibile sostenere il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna sia con un’offerta libera che acquistando i prodotti. L’Associazione Kinoki si impegna a devolvere tutto il ricavato alla causa, per dare un messaggio e pensare il Natale come momento conviviale, ma anche di doverosa attenzione sociale.

Nella cucina dell’ex Palazzo della Provincia proseguirà, alle 17 di sabato 17 dicembre, la rassegna ideata da Giorgio Maria Zinno “I sapori del Natale a Parma… e non solo!” che in questo appuntamento sarà dedicata all’uso di mangiare di magro la sera della Vigilia.

Sempre sabato 17 dicembre, alle 18 in Sala Giovanna da Piacenza, Paolo Tegoni, presidente dell’Associazione Gastronomi Professionisti e docente in materie enogastronomiche in diversi atenei italiani presenterà il suo nuovo libro “Malvasia, un diario mediterraneo”, un reportage di viaggio dedicato a quest’uva mitica e ai vignaioli che da essa, in diverse parti d’Italia e d’Europa, traggono eccellenti prodotti. Il volume ricco di spunti culturali, turistici e gastronomici oltre che di interviste e di approfondimenti è impreziosito dalle fotografie di Francesco Zoppi e dalle mappe di Lucia Catellani.

Al termine della presentazione, condotta dal Coordinatore dei Musei del Cibo di Parma Giancarlo Gonizzi, ci sarà spazio per la degustazione delle quattro malvasie provenienti dal territorio parmigiano e piacentino trattate nel libro (Azienda Agricola Antonio Aldini e Monte delle Vigne per Parma, Azienda Agricola La Tosa e ViviVinicola Valla per Piacenza) alla presenza dei produttori.

A concludere la serata, dalle 19.30 alle 22 un dj set allestito sempre in occasione della mostra “Avanzi di Natale” che vedrà in consolle dj Panino.