Noceto: domenica 11 dicembre torna il Mercatino da Forte dei Marmi

Il Mercatino da Forte dei Marmi ritorna nel parmense, dopo il grande successo registrato il 6 novembre scorso a Parma. Questa volta a Noceto, una

delle piazze che storicamente sono più legate all’esposizione; proprio qui infatti, nel lontano 2000, ebbe inizio la storia del Consorzio, con la prima tappa del percorso itinerante che da allora si è sviluppato al di fuori della Versilia.

Dopo il tour nelle città e località turistiche più importanti della penisola (quest’anno si è già registrato circa un milione di visitatori, con tappe a Milano,

Genova, Monza, Ravenna, La Spezia, Udine e Firenze) si “torna all’origine”, con l’evento che andrà in scena domenica 11 dicembre, dalle ore 8.00 alle

19.00, nel centro storico di Noceto. Tra gli espositori storici del Forte saranno presenti Serrapiana, con le esclusive borse in pelle, da sempre apprezzate dal pubblico di Noceto, la raffinata pigiameria del presidente Mattei, le pellicce ed il cashmere delle ditte Gente del Forte, Di David, Riccomondi, Del Bimbo, la biancheria di Enzo Salina, Patrizio Borchi e Beppe Pucci, con articoli in grado di rendere prezioso ogni angolo della casa. Non mancherà nemmeno il banco più chic per gli amici a 4 zampe, ed ancora espositori di pronto moda, tutti rigorosamente da Forte dei Marmi, anzi, ed è una garanzia di qualità e ottimo rapporto qualità/prezzo, al 200% Forte dei Marmi.

Sarebbe davvero il caso, quindi, di programmare una visita all’esposizione de “Il Mercatino da Forte dei Marmi”, sia per la selezione di prodotti della migliore manifattura storica Made in Italy che per respirare quell’aria speciale di festa e allegria che portano in ogni tappa gli espositori fortemarmini. In più, in Via Gramsci una sorprendente location destinata ai più piccoli con animazione, artisti di strada e dolci sorprese per tutti. Se è vero che “il primo amore non si scorda mai!”, domenica 11 dicembre torna a Noceto Il Mercatino da Forte dei Marmi…..non il solito mercato! Per ulteriori info: www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi