Mercato della Befana a Felino

Venerdì 6 gennaio torna l’appuntamento con il “Consorzio La Qualità dei Mercati”- Dopo il rinvio di dicembre a causa del maltempo, venerdì 6 gennaio torna l’atteso appuntamento con Salame sotto l’Albero, organizzato dal Comune di Felino nel centro del paese. Tra le numerose iniziative in programma, anche la partecipazione del “Consorzio La Qualità dei Mercati”, promosso da Ascom, che sarà presente in Piazza Miodini con oltre 20 operatori e colorati stand per una giornata all’insegna dello shopping di qualità. Non mancheranno infine le bancarelle degli hobbisti nelle vie del centro, musica, cibo e momenti di intrattenimento per i più piccoli.