Mercato Campagna amica: in via Repubblica arria la Festa della zucca

Sabato mattina 29 ottobre al Mercato Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma arriva la festa della zucca, occasione ghiotta per scoprire tutti i segreti e le proprietà di questo ortaggio, tipicamente invernale, che non può mancare sulle nostre tavole. Divenuto simbolo della notte delle streghe che dal nord ha contagiato anche l’Europa, la zucca – comunica Coldiretti - è uno dei prodotti più versatili della cucina italiana. Perfetta per la preparazione di tortelli, gnocchi, dolci e pane, come ingrediente di minestre e minestroni o più semplicemente gustata lessata o fritta, la zucca ha innumerevoli proprietà: è ricca di vitamina A, sali minerali e fibre, migliora la circolazione e il transito intestinale e, consumata a cena, concilia il sonno. I cittadini consumatori – evidenzia Coldiretti – saranno accolti dai produttori di Campagna Amica che hanno organizzato per l’occasione una degustazione di prodotti a base di zucca, per svelarne tutte le peculiarità e le proprietà benefiche.

Non mancheranno esempi di come intagliare la zucca e come utilizzarla in composizioni decorative a cura dell’intagliatore Ivano Rossi, che realizzerà, alla presenza di grandi e piccini, vere e proprie opere artistiche, che potranno anche essere acquistate per ornare la casa o per la festa di Halloween.

Il tutto nella cornice del mercato settimanale di Campagna Amica, dove si possono trovare tutte le eccellenze alimentari dell’agricoltura locale nel segno della stagionalità e della qualità.