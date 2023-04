Mercato Europeo in via Verdi dal 13 al 16 aprile

Da domani 13 a domenica 16 aprile il Mercato Europeo farà sosta in via Verdi, a Parma: 40 espositori, la metà dei quali in rappresentanza dei Paesi europei e delle cucine del mondo, si riuniranno per promuovere la cultura del cibo europeo in Italia.

L’evento, organizzato dall’Anva Confesercenti Nazionale, si svolgerà nell’ambito delle iniziative per la celebrazione dei 50 anni di fondazione della Confesercenti Parma e grazie alla collaborazione del Comune di Parma.

Ideato nel 1990 per la prima edizione nella città di Strasburgo, l’idea fondante di questo mercato era quella di favorire l’integrazione Europea partendo da coloro che “hanno le ruote” e cioè dagli ambulanti.

Negli anni passati il mercato è stato ospitato da città di primo piano a livello europeo: Liverpool, Barcellona, Manchester, Hertogenbosch (Olanda), Magdeburgo, Lille, Firenze, Napoli. Per queste, come per altre importanti realtà urbane del nostro Paese come in Europa, è ormai divenuto un appuntamento immancabile, espressione del più alto riconoscimento assegnato dalla Presidenza dell’UECA (Unione Europea Commercio Ambulante).

Per l’occasione, al mercato internazionale di Parma saranno invitate 40/45 imprese del settore commercio su area pubblica, con il coinvolgimento anche di nuove realtà, fino a portare la rappresentanza a 18 Paesi europei, compresa quella italiana.

Saranno allestiti banchi tipici e caratteristici secondo le tradizioni di ogni diverso Paese, dove verranno presentati i tanti prodotti tipici, originali e di elevato livello qualitativo, spaziando dal settore artigianale e alimentare alla moda e oggettistica.

Si tratterà di un’iniziativa non solo commerciale, ma di scambio di tradizioni culturali con altri Paesi, per confrontare e scoprire tradizioni alimentari e artigianali presentate dai venditori provenienti direttamente dai Paesi di origine.

L’area di via Verdi sarà chiusa al traffico e allestita dalla mattina di giovedì 13 aprile fino alle 23.30 circa di domenica. Il mercato sarà dotato di un servizio di vigilanza, anche di notte, che sarà sempre presente in zona.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per le ore 18 di giovedì 13 aprile davanti alla Camera di Commercio di Parma.