Mercato in via Spezia: domenica 16 aprile nuovo appuntamento con il Consorzio La Qualità dei Mercati

L’avvolgente atmosfera delle giornate di primavera arriva in città con i colorati stand del Consorzio La Qualità dei Mercati, promosso da Ascom Parma, che, dopo il successo delle ultime date, sarà in via Spezia a Parma domenica 16 aprile. La manifestazione, che si terrà dalle 9 alle 20 nel tratto compreso tra P.le Barbieri e la rotonda con via Calatafimi esclusi, porterà in città circa 30 operatori che presenteranno le nuove proposte moda per la stagione primavera/estate, articoli di abbigliamento sportivo, calzature, ma anche oggettistica, tessili per la casa e molto altro. Immancabile inoltre la partecipazione dei negozi che vorranno restare aperti per l’occasione e di alcune attività della via con punti ristoro per una pausa enogastronomica all’interno del mercato.