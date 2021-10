mercoledì 13 ottobre 2021 viene presentato "company in a day", innovativo video che racconta l'impresa edile allodi

Come raccontare un'azienda, la sua storia, ma soprattutto la sua filosofia, sia da dentro che da fuori, con parole e anche immagini. Questo è "Company in a Day", il cortometraggio di 9 minuti pensato e diretto da Andrea Coiro, consulente-formatore ed esperto di storytelling, e incentrato sull'impresa edile parmigiana Allodi.

Il progetto è risultato uno degli otto vincitori dell'open call "Imprese Creative Driven", nell'ambito delle iniziative di Parma 2020+21, e verrà presentato mercoledì 13 ottobre 2021 alle ore 17 nella Sala della Musica dell'APE Museo, sede della Fondazione Monteparma (strada Farini 32/a, Parma), con la proiezione per la prima volta del video su un maxischermo.

All'incontro interverranno Daniela Allodi, presidente dell'impresa Allodi, Andrea Coiro, autore del video e titolare di Comunico Ergo Sum, Francesca Velani, coordinatrice di Parma 2020+21, e Isabella Mozzoni, docente del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e delle imprese culturali dell'Università di Parma. Ingresso gratuito, fino a esaurimento posti, su prenotazione da richiedere all'indirizzo info@impresaallodi.it.

Il bando "Imprese Creative Driven", lanciato dal Comune di Parma e dal Comitato per Parma 2020, con il sostegno di "Parma, io ci sto!" e Unione Parmense degli Industriali, la collaborazione di Cisita e il coordinamento scientifico di Promo PA Fondazione, si è posto l'obiettivo di attivare sul territorio progettualità in linea con l'approccio "creative driven", ovvero selezionare quelle realtà che, pur non rientrando nelle cosiddette imprese culturali e creative, sviluppano servizi e creano prodotti caratterizzati da cultura e innovazione nel sistema economico di riferimento.

L'iniziativa ha premiato otto aziende parmensi e altrettanti creativi da tutta l'Italia, permettendo otto abbinamenti originali nell'intento di trovare una sintonia, un'alchimia, da tramutare in un progetto culturale "ad hoc". Così l'impresa Allodi si è unita ad Andrea Coiro e alla sua agenzia di comunicazione Comunico Ergo Sum, mentre le altre sette società vincitrici (Opem, Lincotek Rubbiano, Coppini Arte Olearia, Cav. Umberto Boschi, Chiesi Farmaceutici, Laterlite e Ocme) si sono associate ad altri sette partner artistici.

"Ci tenevamo a partecipare a questo bando - spiegano Daniela e Michela Allodi - e siamo particolarmente orgogliose che la nostra impresa sia stata selezionata. Ci sentiamo parte della comunità di Parma e siamo felici che la storia dell'azienda, a conduzione familiare da oltre cento anni, possa ancora una volta intrecciarsi con la storia del territorio e contribuire a una visione innovativa in grado di coniugare tradizione e futuro, manualità e tecnologia, valori privati e opere pubbliche".



Grazie a questa narrazione più vera, diretta e inedita rispetto ai classici e patinati video aziendali, si è ottenuto un filmato emozionante e peculiare, con il montaggio curato da Andrea Coiro.

