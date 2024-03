mercoledì 20 marzo 2024: degustazione Pinot Chevauchet

20 Marzo 2024 - Barbíz - vineria di quartiere (Strada Aurelio saffi 42/a, Parma)



Il 20 Marzo 2024, Barbíz - vineria di quartiere trasformerà la propria atmosfera in un palcoscenico d'eccezione per un evento imperdibile: una degustazione di Champagne Pinot Chevauchet curata da Simone Tovagliari Wine Selection. Un'immersione totale nel regno delle bollicine più pregiate, dove il Pinot Chevauchet, vitigno nobile e seducente, regalerà al palato un'esplosione di sapori e aromi.

Lasciatevi guidare da Simone Tovagliari in un viaggio sensoriale alla scoperta di etichette esclusive provenienti da piccole maison e annate, segreti di produzione tramandati di generazione in generazione, abbinamenti gourmet con pietanze raffinate e un'atmosfera elegante e conviviale.

Un'occasione imperdibile per appassionati di Champagne e non solo, cultori del gusto e del buon bere, e chiunque desideri vivere un'esperienza indimenticabile.

I posti sono limitati, prenotazione fortemente consigliata.



Per informazioni e prenotazioni:



- Telefono: +39 3780606256

- Email: simone.tovagliari@farnesecaffe.it

- Sito web: https://simonetovagliari.farnesecaffe.it/home

- Direct Instagram: barbiz.parma





Vi aspettiamo numerosi per brindare insieme a questa eccellenza del mondo del vino!