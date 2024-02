Miecio Horszowski con i Musei della Musica di Parma a Museo City Milano

Dal 1° al 5 marzo 2024 a Milano si terrà l’ottava edizione di Milano MuseoCity , appuntamento promosso dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS che apre le porte di musei pubblici e privati, archivi d’artista, case museo, fondazioni d’arte e musei d’impresa, per far conoscere al grande pubblico l’incredibile patrimonio della città e luoghi non sempre accessibili.

Quest’anno ci sarà anche un collegamento con la mostra adesso in corso a Casa della Musica a Parma, “Viaggio nella musica di Miecio Horszowski”: nell’Archivio di Elisabetta Keller, infatti, sarà esposto per la prima volta uno studio a matita e carboncino del 1906 che ritrae proprio il giovane Miecio Horszowki al pianoforte.

La sede dell’Archivio Elisabetta Keller si trova in quello che fu lo studio dell’artista, nata nel 1891 in Italia da una colta famiglia svizzera e vissuta sempre a Milano. Educata in un clima culturalmente stimolante, Elisabetta riuscì ad assecondare le sue inclinazioni artistiche studiando pianoforte con Vincenzo Appiani, allora insegnante del Conservatorio di Milano, e dedicandosi appassionatamente al canto tanto da essere ammessa ai cori della Scala, sotto la direzione di Arturo Toscanini.

Sarà nel 1906 che avviene la folgorazione per la pittura, poi diventata la professione di una vita, e proprio quell’anno ci sarà l’incontro con Miecio che si trovava a Milano per i suoi primi concerti in Italia che avevano luogo nei grandi teatri ma anche nelle dimore private dei facoltosi appassionati di musica. Il 7 gennaio 1906 Miecio si trovava infatti a suonare a casa di Clelia Ferranti pasta, figlia della celebre cantante lirica Giuditta Pasta, ed è qui che lo vide la Keller che ne rimase così colpita da decidere di ritrarlo e che in una memoria di qualche anno dopo scriverà “ Io l’avevo udito suonare, quel piccolo figlio della Polonia, una prima volta il 7 gennaio del 1906. Ne ero rimasta soggiogata”. Dall’1 al 5 marzo sarà possibile quindi visitare l’Archivio Elisabetta Keller a Milano ed ammirare fotografie, diari, lettere, articoli dell’epoca e opere giovanili per scoprire di più su questa artista e sulla sua bella storia di amicizia con Miecio Horszowski, destinato a diventare uno dei più importanti pianisti del Novecento la cui vita è ora raccontata nella mostra “Viaggio nella musica di Miecio Horszowski” in corso a Casa della Musica a Parma fino al 30 giugno.