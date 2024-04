Millennial Party del TempoRock al Circolo Fuori Orario

La band Übermensch (Tributo ai Rammstein)

Sabato 13 Aprile, a partire dalle ore 22, si terrà la serata Millennial Party del TempoRock presso Circolo Fuori Orario, via Don Minzoni 96/b, Taneto (RE). Nella stagione del 30° anniversario del Tempo una notte tutta speciale per celebrare il sound che ci ha reso "famosi" negli anni 90 e 2000, nei principali club di tutto il Nord Italia. 3 piste, 12 dj, giochi pirotecnici e gadget. Una notte diversa da tutte le feste anni 90/2000, vi aspettiamo con le sonorità di System of a Down, Linkin' Park, Limp Bizkit ecc. Un viaggio musicale all'interno delle hit crossover di un ventennio irripetibile.

Il party si aprirà con il concerto di ÜBERMENSCH - IL TRIBUTO ITALIANO A RAMMSTEIN con spettacolo pirotecnico. Inizio concerto ore 22.

Per l’occasione saranno presenti le maggiori organizzazioni alternative dell'Emilia per un party iconico con:

- Arena Centrale: CROSSOVER, Pop-punk, pop & electro

- Super Trash (pista open-air): trash, commerciale & cartoon

- Tunnel: metal & nu metal

NON SERVE LA TESSERA ARCI