Millennial Party del TempoRock al Fuori orario con Eiffel 65

Sabato 6 Maggio, a partire dalle ore 23, torna il format “Millennial party” del TempoRock al Fuori Orario di Taneto di Gattatico. Dalle 23.30 Superspecial guest Eiffel 65, che riprovano dal vivo i loro migliori brani della dance italiana anni '90/2000. Gli Eiffel 65 sono un gruppo Eurodance nato nel 1998 a Torino. La formazione originale della band comprendeva il musicista Maury (Maurizio Lobina), il front-man e cantante Jefferey Jey (all'anagrafe Gianfranco Randone) e il disc jockey Gabry Ponte (all'anagrafe Gabriele Ponte). Il nome del gruppo è frutto della scelta casuale di un computer che individuò in un elenco di possibili nomi la parola "Eiffel", alla quale fu aggiunto per errore il numero 65 le cui cifre appartenevano a un numero telefonico scritto su una demotape.

Dopo aver partecipato in qualità di artisti e di produttori a numerosi progetti dance decidono di formare la band nel Settembre del 1998. La decisione nasce dalla collaborazione dei tre a una canzone dal titolo “Blue (Da ba dee)”, il singolo d’esordio degli Eiffel 65. “Blue” riesce a ottenere risultati strabilianti: per numerose settimane il brano è primo nelle classifiche di vendita di quasi tutto il mondo, compresa l’irraggiungibile Inghilterra e gli Stati Uniti. Inizia per gli Eiffel 65 un lungo periodo di impegni promozionali e concerti in tutto il mondo che li vede esibirsi a fianco dei più grandi nomi della musica mondiale e che li porterà a essere presenti nelle televisioni, nelle radio e sui giornali più autorevoli. “Move your body” e successivamente “Too much of heaven” confermano il successo ottenuto dal loro brano d’esordio e faranno parte del loro fortunatissimo primo album”EUROPOP”. Nel 2001 esce “CONTACT!”, il loro secondo album che contiene le hit : “Back in time”, “Lucky (in my life)” e “80’s Stars”, quest’ultimo in collaborazione con Franco Battiato.

In questi cinque anni gli Eiffel 65 hanno venduto circa 15 milioni di dischi in tutto il mondo.

I risultati più clamorosi sono stati:

• il triplo platino negli Stati Uniti

• il disco di diamante in Francia (l’equivalente di due dischi di platino e di un oro in Italia) con l’album “Europop”

• il triplo platino in Germania con "Blue"

• il triplo platino in Inghilterra con "Blue"

• il triplo platino in Australia con "Blue"

• il disco di platino per ogni singolo pubblicato

• il disco d’oro in Italia per “Europop”

Gli Eiffel 65 vantano nella loro ancora breve ma intensa carriera, altri importanti riconoscimenti internazionali tra cui il World Music Award ricevuto a Montecarlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Awards americani nella categoria “miglior artista dance”. Gli Eiffel 65 vengono chiamati inoltre in qualità di remixer da molti artisti tra i quali: Jean Michelle Jarre, Kool & the Gang, Aqua, Bloodhound Gang, Andreas Johnson, Piero Pelù, Nek, Kim Lucas, e tanti altri. Nell’Estate 2002 il gruppo firma un contratto mondiale con la Universal Music e pubblica “Cosa resterà (in a song)”, il primo brano che anticipa il loro terzo album “Cosa resterà (in a song)” diventa una delle hit dell’Estate 2002. E’ la prima canzone cantata in parte in italiano e da questo episodio nasce la voglia da parte della band di scrivere e registrare il terzo album completamente in italiano. Ed è così che, nel marzo 2003, gli Eiffel 65 approdano sul palco del teatro Ariston di Sanremo con “Quelli che non hanno età”. Si classificano al 15° posto ottenendo poi un risultato eclatante nelle vendite del singolo. “Quelli che non hanno età” viene trasmessa, inoltre, da tutte le radio italiane entrando nei primi posti della classifica dei brani più programmati.

Il terzo singolo degli Eiffel 65 “Viaggia insieme a me” (in radio dal 16 Maggio), segna una virata del gruppo verso il pop, pur mantenendo inevitabilmente il loro inconfondibile sound. Il nuovo album “Eiffel 65”, contiene 13 canzoni ed esce il 30 maggio 2003. La versione in inglese dal titolo “Eiffel 65 (The English Album)” viene pubblicata un anno dopo e sarà seguita dalla strumentale “Living In My City”, realizzata in occasione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006. Dopo il distacco di Gabry Ponte e la parentesi con i Bloom 06 che causarono lo scioglimento del gruppo nel 2006, nell'agosto del 2010 Maury e Jeffrey sono tornati a ricostituire il gruppo, inizialmente anche con Gabry Ponte e dal 2014 da soli. Il 1 Giugno 2016 esce “Panico”, il nuovo singolo del gruppo del quale viene rilasciata contemporaneamente anche la versione in lingua inglese: “Critical”. La band ha una carriera attiva ed è tuttora coinvolta in interviste, partecipazioni a programmi televisivi (90 Special, Italia 1, 17 Gennaio 2018) e documentari. La loro hit di successo, “Blue (Da Ba Dee)”, inoltre, è stata inserita negli anni in numerose colonne sonore di film hollywoodiani, tra cui: “Big, Fat, Liar”, “Iron Man 3”, “I Puffi - Viaggio nella foresta segreta” e “Smallfoot”. La stessa traccia è stata inserita, inoltre, nella nuova versione di “Just Dance 2018”. Gli Eiffel 65, non hanno mai smesso di girare l’Italia e l’Europa, con i loro concerti nelle principali discoteche e festival di Musica Dance di tutto il mondo. A seguire, dalle ore 0.30, serata TempoRock con:

- 3 piste da ballo, 15 djs, 4 bar, 15000 watt di impianto sonoro.

- Performers, Model Dancers, light e visual show con effetti pirotecnici & allestimenti a tema

Le tre piste da ballo:

- Arena Centrale: rock, pop-punk, indie, pop & electro

- Super Trash (pista open-air): trash, commerciale & cartoon

- The Abyss (Tube floor): hard-rock, metal, crossover, punk.

Non serve la tessera arci