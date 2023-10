Mini Digital Festival 2023: esplorando il Futuro della Comunicazione Digitale, Mobile e Sociale

"Leggere le tendenze attuali. Immaginare il web che sarà": Questa è l’affascinante prospettiva offerta dal Master in Comunicazione Digitale, Mobile e Sociale dell'Università di Parma attraverso la terza edizione del Mini Digital Festival. Questa innovativa manifestazione, originariamente concepita come un momento accademico interno, si estende quest'anno all'intera città, con un programma ricco di ispirazione e innovazione, pronto a coinvolgere studenti, professionisti e imprenditori.

In un contesto in cui il mondo della tecnologia e della comunicazione digitale evolve ad un ritmo frenetico, il Mini Digital Festival offre l'opportunità di immergersi in temi rivoluzionari, tra cui l'intelligenza artificiale, il metaverso e la realtà virtuale, i quali stanno già trasformando il tessuto della

nostra società. Queste tematiche, in rapida ascesa, sono il fulcro del festival.

MetaVerdi: Musica e Realtà Virtuale si Fondono

Il primo giorno del festival porterà il pubblico in un metaverso musicale unico, un connubio tra il Festival Verdi e il MetaVerdi. Attraverso questa innovativa esperienza, il pubblico potrà ascoltare le esecuzioni del maestro e le prove della manifestazione in corso all'interno del MetaVerdi. Questo teatro virtuale sarà accessibile attraverso il web, come un videogioco, oppure in modo completamente immersivo, utilizzando visori virtuali. Lo spettacolo sarà visibile sia in loco che online, mentre l'esperienza aumentata sarà riservata a gruppi selezionati e disponibile solo su prenotazione.

Per ulteriori dettagli e regole d'accesso, si prega di consultare il sito del master www.webmediamaster.unipr.it .

MetaMaster: Il Futuro Dell'Apprendimento Digitale

Oltre al MetaVerdi, il MetaMaster offre l'opportunità di scoprire un approccio innovativo all'istruzione. Questo ambiente virtuale replica l'aula fisica in cui si svolgono le lezioni del Master in Comunicazione Digitale. L'edizione 2023-24 del Master sarà presentata all'interno del MetaMaster,

offrendo una visione del futuro dell'apprendimento e dell'istruzione. Docenti e studenti saranno presenti nel metaverso con i propri avatar, aprendo nuove possibilità per la formazione e l'insegnamento. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo verso l'istruzione del futuro

e promette di mostrare come il mondo virtuale possa essere utilizzato in ambito professionale e aziendale.

Visioni e Viaggi Nella Realtà Aumentata

Il festival offre anche l'opportunità di esplorare le possibilità della realtà aumentata, con un focus speciale su Albaredo per San Marco in Valtellina, il primo MetaBorgo d'Italia, premiato dalla Comunità Europea. Gli eventi si terranno presso palazzo del Governatore e tratteranno temi come la

digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l'utilizzo dei dati, l'intelligenza artificiale, e il ruolo del web e dei social media al servizio della comunità. Durante l'evento saranno presentate applicazioni e piattaforme innovative e saranno condivise esperienze di utilizzo dei dati nei servizi pubblici, tra cui il monitoraggio della popolazione in tempo reale, i flussi turistici e l'accesso ai servizi sanitari.

Due Giorni Di Confronto e Ispirazione

Giovedì e venerdì, il Mini Digital Festival si trasferirà presso il plesso universitario di via D'Azeglio per due giornate di presentazioni di libri, applicazioni, video, interviste e dibattiti su argomenti di grande attualità nel mondo della comunicazione, del giornalismo e dell'introduzione dell'intelligenza artificiale

nel mondo del lavoro. Gli eventi si concentreranno sugli scenari produttivi e occupazionali che si stanno profilando, con una particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che attendono i giovani, considerando le previsioni che indicano come più della metà dei lavori di qui a dieci anni saranno

nuovi e attualmente sconosciuti, mentre una percentuale analoga di lavori attuali sparirà.

Il Mini Digital Festival offrirà una varietà di panel di discussione che potranno essere seguiti dal vivo, ma anche online, grazie alla natura ibrida dell'evento. Saranno affrontati argomenti come il giornalismo contemporaneo, l'editoria, la disinformazione e la produzione di notizie false, nonché

l'impatto delle piattaforme digitali sull'opinione pubblica. Il Mini Digital Festival sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali social del master su Facebook, YouTube e Linkedin, offrendo un accesso virtuale a tutti gli interessati.

Un Festival Collaborativo

Il Mini Digital Festival è reso possibile grazie alla collaborazione di diversi soggetti istituzionali e privati, tra cui il Comune di Parma, Laumas, Lampi, Com2 e Eureka. Questa sinergia tra università, imprese, associazioni ed enti formativi è un esempio concreto di come il Mini Digital Festival sia in grado di accendere i riflettori sulle nuove frontiere della comunicazione digitale, rendendo accessibili a tutti le ultime tendenze e innovazioni nel settore.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, si prega di visitare il sito del master all'indirizzo www.webmediamaster.unipr.it .