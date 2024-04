Festa Farnese: il 4 maggio l'ensemble La Vaghezza

Primo concerto di maggio della rassegna Festa Farnese 2023-2024

L'Accademia Musicale Emiliana (AME) in collaborazione con l'Associazione San Rocco - Accademia dell'Ascolto sono lieti di presentare gli eventi di maggio della rassegna Festa Farnese.



Il programma proposto mescola brani di approccio estremamente diverso: da una parte, quasi legato alla composizione di madrigali, si sviluppa un filone di musica strumentale ispirato alla meditazione e basato su sonorità lente e armonie interessanti. Al fianco, incontriamo la forza ritmica, interpretativa e, quindi, improvvisativa delle danze, di chiara ispirazione popolare. Il ballo, sia quello pensato per la nobiltà, che quello di estrazione volgare, è un elemento fondamentale per la socialità del periodo e non stupisce la quantità di musica scritta a questo scopo. Il terzo elemento, che si affaccia verso la metà del secolo, è la composizione di stranezze musicali, attraverso una scrittura priva di regole che evita le etichette di genere musicale e si definisce "stylus phantasticus".





PROGRAMMA



Tarquinio Merula (1595-1665) - La Pusterla, Canzoni da suonare, op 17



Tomás Luis de Victoria (1548-1611) - Vere languores nostros, mottetto diminuito alla maniera italiana



Salomone Rossi (1570-1630) - Gagliarda detta la Zambalina



Girolamo Kapsberger (1580-1651) - Kapsberger



Antonio Bertali (1605-1669) - Sonata 38, Ludwig Partiturbuch



Biagio Marini (1594-1663) - La Foscarina. Sonata a 3 con il Tremolo, Affetti Musicali, op. 1



Salomone Rossi (1570-1630) - Gagliarda detta la Norsina



Giovanni Valentini (1582-1649), Sonata a 2 n. 33, Rost Codex



Andrea Falconieri (1585-1656) - Alemana detta la Ciriculia/Bayle de los dichos diabolos, Il primo libro di canzoni, sinfonie, fantasie



Salomone Rossi (1570-1630) - Sinfonia 9, Primo libro



Andrea Falconieri (1585-1656) - Folias, Il primo libro di canzoni, sinfonie, fantasie







LA VAGHEZZA



Ignacio Ramal, Mayah Kadish: violini



Anastasia Baraviera: violoncello



Gianluca Geremia: tiorba



Marco Crosetto: clavicembalo e organo



Il concerto dura circa 60 minuti, fino ad esaurimento posti prenotabili online