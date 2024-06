Modifica agli orari del mercato degli imprenditori agricoli “La corte dalla terra alla tavola” nel periodo estivo. Come ogni anno, nel periodo estivo, ricompreso tra sabato 15 giugno e sabato 7 settembre 2024 incluso, gli orari del mercato, stabiliti da apposito Regolamento comunale, saranno temporaneamente modificati come segue. Nella giornata di mercoledì il mercato si svolge di piazzale Lubiana. L’ inizio dell’allestimento è fissato per le ore 6, l’inizio della vendita e fine allestimento alle ore 7. Mentre la cessazione attività di vendita è fissata per le ore 12.30 con disallestimento entro le ore 14. Nella giornata di sabato la sede del mercato è in strada Imbriani con inizio allestimento ore 6.00, inizio vendita e fine allestimento ore 7, cessazione attività di vendita ore 12.30 e disallestimento entro le ore 14.00.